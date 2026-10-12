Illa defiende la pluralidad frente a "quienes solo quieren una España para ellos solos"

12/10/2026 El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López (i), y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d) durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los actos comienzan con el izado de bandera y van seguidos del homenaje a los que dieron la vida por el país. Posteriormente, comienzan los desfiles militares aéreos y terrestres. Alrededor de 4.400 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y distintas instituciones públicas civiles participan este año en el desfile presidido por los Reyes. El desfile aéreo ha contado con 50 aeronaves de caza, enseñanza y transporte, además de alrededor de 30 helicópteros. Por tierra han participado unos 144 vehículos y 39 motocicletas, además de unos 300 caballos y cinco perros pertenecientes a distintas unidades. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido una España plural este lunes, fiesta del 12 de octubre, frente a "quienes solo quieren una España para ellos solos".

"Cataluña siempre estará para defender la España plural, un país de todos y con todos", ha dicho en un mensaje de X recogido por Europa Press.

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Lo ha publicado mientras asiste este lunes por la mañana al desfile militar presidido por el Rey en Madrid.