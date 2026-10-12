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'Gym' sofisticado, el estilo 'athleisure' amplía su recorrido

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Inmaculada Tapia

Madrid, 12 oct (EFE).- Aún queda para que la estética deportiva se cuele en los despachos, pero lo cierto es que la comodidad hace presión y atrapa el vestuario del día a día con piezas que se sofistican no solo gracias a los complementos; patrones y costura se ensamblan para que el estilo 'athleisure' amplíe su recorrido.

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'Con mi chándal y mis tacones, arreglá pero informal', el estribillo de Martirio en los 80 se convirtió en un himno; tiempo después llegaría la apología de las playeras con traje de Justin Timberlake y Jay Z y más reciente ha sido el momento chandalero con Louis Vuitton de Rosalía, no solo sobre el escenario una estética que llevó a la artista a diseñar una cápsula para Pull&Bear.

Dos palabras inglesas, 'athletic' (atlético) y 'leisure' (ocio,son las que componen 'athleisure' para describir un vestuario que cuenta con una clara inspiración deportiva, pero se adapta a entornos urbanos. Un estilo que se consolida; la cuestión es encontrar el punto medio entre los dos ámbitos.

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Desde la firma Ecoalf insisten en que la clave no está en vestirse "como si fueras a entrenar, sino en equilibrar piezas deportivas con prendas más estructuradas" y así conseguir un 'look' equilibrado.

El arte de utilizar prendas informales, definidas para practicar una actividad deportiva, pero que saltan a cualquier jornada laboral aumenta su auge con diseños de Loewe e incluso Chanel, que en su último desfile ha combinado el tweed con la comodidad de los tejidos habituales de ropa deportiva. "Todos nos inspiramos en Nike", dijo Mattieu Blazy al finalizar el desfile.

Quien sí ha colaborado por cuarta vez con la firma deportiva norteamericana ha sido Jacquemus.

El diseñador francés tiene lista de espera para comprar sus zapatillas Moon Shoe, en distintos colores, un modelo actualizado de las diseñadas por Bill Bowerman, en nylon fruncido y piel granulada, con una estética inspirada en el ballet, que combina con chalecos y pantalones elásticos, faldas y cazadoras.

Juan Vidal es uno de los creadores que se ha sumado al 'athleisure' con una colección cápsula, 'El Segundo Edén', junto a la firma de ropa deportiva Smore, cofundada por Sara Bacairedo y Mariana Díez, con la que propone un armario deportivo con prendas funcionales y técnicas, dirigidas principalmente al 'running'.

"Me he centrado en sus piezas básicas para aplicarles mi color, mi imaginario y mi estampación", ha explicado Vidal a EFE, una manera de ofrecer más posibilidades "para cubrir con el mismo vestuario más horas del día".

La colección es una prolongación de 'Edén', donde la granada era una estampación llena de color que aquí regresa reinterpretada en blanco y negro sobre un algodón blanco de "aspecto más bruto, basto y rígido, ay, un tejido que transforma el motivo y lo devuelve a un territorio más terrenal", detalla el diseñador.

La combinación presenta tops y 'leggings' deportivos recorridos por gráficas geométricas de rayas y cuadros, con una paleta de naranjas, y fucsias, una manera de enfrentar el lenguaje deportivo "con la exuberancia de las prendas de la cápsula".

"Estamos viviendo una nueva era y quería formar parte de esta vertiente de la moda con prendas deportivas que tuvieran un alto rendimiento", advierte Vidal, que también ha creado una colección junto a la firma de calzado Hispanistas donde destaca una zapatilla plana en raso, recorrida por lazos.

La cuestión es que "te puedes poner un 'legging', una camisa de seda y un tacón y de pronto cambiarlo por unas zapatillas y salir a correr de verdad", añade.

Por otro lado, la firma italiana Elena Miró, utiliza materiales técnicos y confortables, como el neopreno y el tricot, y colores suaves en una colección armónica, donde el espíritu deportivo, convive con una estética depurada.

Un estilo contemporáneo que se consolida. EFE

(Foto)

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