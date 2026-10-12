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Frente Amplio propone a Colau como candidata al 29N y llama a Podemos a incorporarse pese a su pacto con ERC

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Los partidos de Frente Amplio han resuelto este lunes proponer a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como la candidata a la Presidencia del Gobierno a las elecciones generales del 29N, según han informado este lunes en un comunicado.

También han realizado un ofrecimiento a Podemos para que se incorpore a este proyecto, al argumentar que es "la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad", dado que "no sobra nadie" en la futura coalición.

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Así lo han acordado Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU durante una reunión esta tarde. La decisión llega después de que ERC y Podemos hayan llegado a un acuerdo inédito de colaboración para las elecciones en Cataluña, pese a los mensajes de mano tendida que habían lanzado las formaciones que agrupan al socio minoritario.

ANUNCIO FORMAL TRAS LA DECISIÓN DE RUFIÁN

También se produce este anuncio después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya sido confirmado como cabeza de lista del partido independentista a las elecciones generales, desoyendo la invitación que le realizó la propia Colau para incorporarse a Frente Amplio y ejercer su liderazgo para unir a las izquierdas.

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El pacto entre ERC y Podemos ha provocado gran malestar en los Comuns, que acusaban a Rufián de "hacer todo lo posible" para dividir a la izquierda en contradicción con su discurso de unidad de los últimos meses.

En este contexto, las citadas formaciones han expresado su convicción de que Colau es la figura que mejor puede asumir el liderazgo en la situación política actual y por ello manifiestan su voluntad de que sea su candidata en las elecciones.

Así, los cuatro partidos cumplen lo previsto después de que durante estos días manifestaran que la también exlíder de los Comuns era la idónea para comandar este nuevo espacio, sobre todo en una contienda electoral donde la vivienda está en el centro de la agenda política y por su perfil que combina el activismo con la gestión en las instituciones.

No obstante, no especifican en qué circunscripción se presentaría la exregidora de la ciudad condal, si por las listas en la capital como suele ser tradicional o encabezando la candidatura por Barcelona, como planteó Más Madrid apelando a un tándem con el diputado autonómico Emilio Delgado, al que han postulado como número uno por la capital para el 29N.

INVITACIÓN A PODEMOS PESE AL PACTO DE LOS MORADOS CON ERC

Aparte, Colau manifestó recientemente que tenía disposición a liderar la candidatura pero lo condicionaba a articular un verdadero frente amplio, lo que implicaba extender este espacio también a Podemos y a otros aliados territoriales.

De esta manera, las formaciones de Frente Amplio explicitan que Podemos también está invitado a formar parte de la futura coalición, dado que es hora de que todas las organizaciones manifiesten "con claridad su voluntad de contribuir a la unidad".

Los morados mantienen una honda distancia con los partidos del ala minoritaria del Gobierno desde la ruptura de finales de 2023 y exigieron como condición de unidad la celebración de unas primarias abiertas a toda la izquierda, a las que se presentaría la exministra Irene Montero, para elegir al candidato a las elecciones generales.

Aparte, el acuerdo con ERC manda una señal de que la formación busca otras alianzas ajenas a Frente Amplio y han reiterado que para salir del "bucle" las bases de izquierda tienen que votar a su representantes para las listas el próximo 14 y 15 de octubre.

MENSAJE TAMBIÉN PARA COMPROMÍS, CHUNTA Y MÉS

En todo caso, Frente Amplio enfatiza que quieren contar con todas las organizaciones que confluyeron en 2023 bajo la candidatura de Sumar, en referencia a Podemos, Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca y otros partidos.

"Estamos ante un momento histórico que exige responsabilidad, generosidad y poner el bienestar de la gente por delante de cualquier otra consideración. La unidad es la mejor garantía para frenar a PP y Vox, defender los derechos conquistados y seguir avanzando en la transformación de nuestro país", han argumentado los cuatro partidos que impulsan este nuevo proyecto.

También insisten en que las movilizaciones por el derecho a la vivienda han marcado un "antes y un después" con vista a esta cita con las urnas y por eso el Frente Amplio "nace también de la necesidad de que la izquierda esté a la altura de este nuevo ciclo de movilización y lucha social".

A su vez, han reivindicado que es necesaria una izquierda que "conecte la experiencia de gobierno con la fuerza de la movilización social". "Es la hora de la unidad. Es la hora del Frente Amplio", han concluido en su comunicado.

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EuropaPress

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