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Feijóo celebra que el Supremo ponga "límite a la irresponsabilidad" con la ley de nietos

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Madrid, 12 oct (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este lunes que el Tribunal Supremo haya "vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno" en su resolución sobre la denominada 'ley de nietos'.

El Tribunal Supremo ha decidido este lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, por lo que 163.020 personas afectadas no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, cuyo censo se cierra este mismo lunes día 12.

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"En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo", ha dicho Feijóo en un mensaje en X tras conocerse la resolución del Supremo.

Y ha añadido que el alto tribunal, además de "poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno", ha "antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas".

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"Lo primero en democracia es cumplir las reglas", ha sentenciado Feijóo.EFE

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