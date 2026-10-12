España

El príncipe Harry y Meghan Markle volverán a Estados Unidos por Navidad para evitar la reunión de la familia real británica en Sandringham

Los duques de Sussex también planean salir de Reino Unido en el resto de vacaciones escolares de sus hijos

El príncipe Harry y Meghan Markle, en imagen de archivo (Reuters)
El príncipe Harry y Meghan Markle, en imagen de archivo (Reuters)
Guardar

Después de un inicio de curso turbulento y repleto de polémica por el regreso de los duques de Sussex a Reino Unido, el príncipe Harry y Meghan Markle ya planean regresar a California por Navidad con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, según un amigo de la familia citado por Daily Mail. La pareja prevé pasar allí las fiestas después de trasladarse al Reino Unido a finales de agosto.

La relación de los Sussex con el resto de la familia real británica no ha mejorado especialmente a pesar de su vuelta a casa. De hecho, una fuente dijo a Express que los duques de Sussex no planean disculparse con los Windsor por sus críticas durante la entrevista con Oprah Winfrey. El citado medio recogía que el príncipe Harry y Meghan Markle querían reunirse en algún momento con el príncipe Guillermo y Kate Middleton, pero otra fuente citada por la publicación niega que ese encuentro estuviera previsto.

PUBLICIDAD

El regreso a Estados Unidos reduciría la posibilidad de que el príncipe Harry y Meghan Markle intenten recomponer sus relaciones con el rey Carlos III y su hermano durante una fecha tan especial y señalada como la Navidad. El monarca recibe cada diciembre a miembros de la familia real en su residencia de Sandringham, en Norfolk, una tradición iniciada por Eduardo VII en 1870.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

Harry y Meghan regresarán a Estados Unidos

El matrimonio también prevé pasar las vacaciones escolares y los descansos de mitad de trimestre en California o Portugal, donde posee otra propiedad. Pese a tener gastos de mantenimiento millonarios, la pareja conserva su mansión de Montecito, a menos de dos horas en automóvil de la vivienda de su madre, Doria Ragland, de 70 años.

PUBLICIDAD

El regreso momentáneo a Montecito permitiría a Doria Ragland volver a ejercer de abuela y pasar tiempo con sus nietos. En cuanto a sus otros abuelos, el rey Carlos III y la reina Camila vieron a Archie y Lilibet en persona por primera vez en cuatro años durante un encuentro celebrado en Highgrove en julio. La familia también podría reunirse en Estados Unidos con Victoria Jackson, empresaria de cosméticos y amiga cercana de los Sussex.

La decisión coincide con el lanzamiento de un calendario de Adviento navideño de la marca As Ever, creada por Meghan Markle, con un precio de 148 dólares, aproximadamente 132 euros. El producto, elaborado junto con la chocolatería de Los Ángeles Compartes, está dirigido a clientes de Estados Unidos y no se puede pedir con entrega en el Reino Unido, lo que los sigue vinculando al continente americano.

Meghan Markle, en imagen de archivo (Grosby)
Meghan Markle, en imagen de archivo (Grosby)

La Navidad de la familia real británica

Desde 1988, la familia real británica celebra la Navidad en Sandringham, la finca del monarca en Norfolk, un cambio que se produjo después de que el entonces rediseño eléctrico de Windsor llevara los festejos de vuelta a esa propiedad campestre. La tradición combina rituales de origen alemán, heredados de la dinastía, con costumbres propias que se repiten año tras año.

Los festejos comienzan la tarde del 24 de diciembre, cuando los miembros de la realeza se reúnen para el intercambio de regalos, una costumbre que proviene de las raíces germánicas de la familia y que se mantiene pese a que la mayoría de las familias británicas prefiere abrir los obsequios en la mañana de Navidad. Los presentes se exhiben sobre mesas largas en el Salón Rojo y, por tradición, se trata de regalos cómicos antes que de artículos costosos.

El príncipe Harry y Meghan Markle no asisten a estos festejos desde 2018, el año en que se casaron y en el que Meghan, ya embarazada de su hijo Archie, participó de la caminata hacia la iglesia junto a Kate Middleton, la princesa de Gales. Al año siguiente, la pareja optó por pasar las fiestas en la isla de Vancouver, Canadá, y pocos meses después, en enero de 2020, anunciaron su salida de las funciones oficiales de la monarquía y su mudanza a Estados Unidos. Desde entonces, los duques de Sussex celebran la Navidad por su cuenta, generalmente junto a Doria Ragland, madre de Meghan.

Temas Relacionados

Príncipe HarryMeghan MarkleCasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 12 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 12 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Los datos del INE permiten realizar una radiografía territorial del uso del parque residencial

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Estas señales demuestran que una mujer está emocionalmente agotada, pero finge estar bien”

El especialista explica los factores que influyen en el bienestar mental de las mujeres

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Estas señales demuestran que una mujer está emocionalmente agotada, pero finge estar bien”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

El Supremo mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para el 29-N

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

Varios buques de guerra marroquíes fueron detectados navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

ECONOMÍA

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

DEPORTES

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1