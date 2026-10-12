El príncipe Harry y Meghan Markle volverán a Estados Unidos por Navidad para evitar la reunión de la familia real británica en Sandringham

El príncipe Harry y Meghan Markle, en imagen de archivo (Reuters)

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Después de un inicio de curso turbulento y repleto de polémica por el regreso de los duques de Sussex a Reino Unido, el príncipe Harry y Meghan Markle ya planean regresar a California por Navidad con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, según un amigo de la familia citado por Daily Mail. La pareja prevé pasar allí las fiestas después de trasladarse al Reino Unido a finales de agosto.

La relación de los Sussex con el resto de la familia real británica no ha mejorado especialmente a pesar de su vuelta a casa. De hecho, una fuente dijo a Express que los duques de Sussex no planean disculparse con los Windsor por sus críticas durante la entrevista con Oprah Winfrey. El citado medio recogía que el príncipe Harry y Meghan Markle querían reunirse en algún momento con el príncipe Guillermo y Kate Middleton, pero otra fuente citada por la publicación niega que ese encuentro estuviera previsto.

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El regreso a Estados Unidos reduciría la posibilidad de que el príncipe Harry y Meghan Markle intenten recomponer sus relaciones con el rey Carlos III y su hermano durante una fecha tan especial y señalada como la Navidad. El monarca recibe cada diciembre a miembros de la familia real en su residencia de Sandringham, en Norfolk, una tradición iniciada por Eduardo VII en 1870.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

Harry y Meghan regresarán a Estados Unidos

El matrimonio también prevé pasar las vacaciones escolares y los descansos de mitad de trimestre en California o Portugal, donde posee otra propiedad. Pese a tener gastos de mantenimiento millonarios, la pareja conserva su mansión de Montecito, a menos de dos horas en automóvil de la vivienda de su madre, Doria Ragland, de 70 años.

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El regreso momentáneo a Montecito permitiría a Doria Ragland volver a ejercer de abuela y pasar tiempo con sus nietos. En cuanto a sus otros abuelos, el rey Carlos III y la reina Camila vieron a Archie y Lilibet en persona por primera vez en cuatro años durante un encuentro celebrado en Highgrove en julio. La familia también podría reunirse en Estados Unidos con Victoria Jackson, empresaria de cosméticos y amiga cercana de los Sussex.

La decisión coincide con el lanzamiento de un calendario de Adviento navideño de la marca As Ever, creada por Meghan Markle, con un precio de 148 dólares, aproximadamente 132 euros. El producto, elaborado junto con la chocolatería de Los Ángeles Compartes, está dirigido a clientes de Estados Unidos y no se puede pedir con entrega en el Reino Unido, lo que los sigue vinculando al continente americano.

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Meghan Markle, en imagen de archivo (Grosby)

La Navidad de la familia real británica

Desde 1988, la familia real británica celebra la Navidad en Sandringham, la finca del monarca en Norfolk, un cambio que se produjo después de que el entonces rediseño eléctrico de Windsor llevara los festejos de vuelta a esa propiedad campestre. La tradición combina rituales de origen alemán, heredados de la dinastía, con costumbres propias que se repiten año tras año.

Los festejos comienzan la tarde del 24 de diciembre, cuando los miembros de la realeza se reúnen para el intercambio de regalos, una costumbre que proviene de las raíces germánicas de la familia y que se mantiene pese a que la mayoría de las familias británicas prefiere abrir los obsequios en la mañana de Navidad. Los presentes se exhiben sobre mesas largas en el Salón Rojo y, por tradición, se trata de regalos cómicos antes que de artículos costosos.

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El príncipe Harry y Meghan Markle no asisten a estos festejos desde 2018, el año en que se casaron y en el que Meghan, ya embarazada de su hijo Archie, participó de la caminata hacia la iglesia junto a Kate Middleton, la princesa de Gales. Al año siguiente, la pareja optó por pasar las fiestas en la isla de Vancouver, Canadá, y pocos meses después, en enero de 2020, anunciaron su salida de las funciones oficiales de la monarquía y su mudanza a Estados Unidos. Desde entonces, los duques de Sussex celebran la Navidad por su cuenta, generalmente junto a Doria Ragland, madre de Meghan.