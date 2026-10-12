El Gobierno estudiará si puede recurrir al Constitucional el fallo del Supremo sobre la 'ley de nietos'

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El Gobierno estudiará si se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Supremo de rechazar su recurso para que se levantara la suspensión cautelar de la llamada 'ley de nietos' de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha indicado un miembro del Ejecutivo que ha conocido la noticia durante los corrillos con periodistas durante la recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre tras conocer la decisión del Supremo, y donde ha lamentado que para "algunos" el derecho de voto no parece "tan relevante".

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Según ha explicado, el Gobierno estudiará a través de la Abogacía General del Estado si se considera como definitiva la suspensión cautelar del voto para quienes hayan sido incluidos en el censo en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados, y por tanto el Gobierno puede recurrir ante el Constitucional o solo pueden hacerlo los afectados.

Antes de que se conociera el fallo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había mostrado su confianza en que el Supremo avalara la tesis del Ejecutivo, ya que de lo contrario supondría privar a 400.000 españoles de su derecho a voto.

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"Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda", había defendido el presidente en conversación con los periodistas, incidiendo en que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022 se han celebrado varias elecciones, incluidas generales en 2023, sin que hubiera ningún problema.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había mostrado su confianza en que el Supremo sería "consecuente" con las cautelares, esgrimiendo que lo que dice la ley es que los nietos de exiliados sí tienen derecho de voto pero quienes no desciendan de exiliados no.

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