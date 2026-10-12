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Cuerpo: "Buscamos que el ahorro tenga alternativas a la inversión inmobiliaria"

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Madrid, 12 oct (EFE).- El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno Carlos Cuerpo admitió este lunes el problema estructural de acceso a la vivienda y defendió la urgencia de enfriar las compras especulativas

En plena campaña electoral, Carlos Cuerpo, en una entrevista con el diario El País, ha hecho balance de las políticas económicas desplegadas por el Ejecutivo durante la legislatura, reconociendo que la crisis habitacional se ha convertido en una de las principales urgencias del país.

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Frente a este desafío, el número dos del Gobierno ha subrayado la necesidad de desincentivar la compra de inmuebles como mero activo financiero: "Buscamos que los españoles tengan alternativas a la vivienda como inversión".

El titular de Economía ha defendido el escudo legislativo desplegado por el Gabinete, lamentando que el "último real decreto ley que, luego, por decisión del presidente, provocó la disolución de las Cortes" decayera en el Parlamento.

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Pese a la falta de consenso, Cuerpo ha reivindicado las medidas adoptadas, asegurando que "ha habido numerosas medidas en materia de vivienda y la mayoría de ellas las hemos puesto en marcha".

Para atajar la crisis, el vicepresidente ha apostado por diversificar el ahorro privado, revelando que el Ejecutivo ha "impulsado la nueva cuenta de ahorro e inversión que, a través de grandes deducciones fiscales, plantea una alternativa a ese ahorro".

El objetivo, ha detallado, es facilitar cauces para que "los españoles tengan alternativas a la vivienda como inversión para depositar nuestro dinero y que den una rentabilidad de cierta garantía".

En su diagnóstico del mercado inmobiliario, Cuerpo ha identificado diversos factores que han agravado la situación, señalando que "ha habido una actuación continuada, aunque el problema ha ido incrementándose por diferentes causas". Entre ellas, ha destacado "la reducción del sector de la construcción después del estallido de la burbuja", pasando de representar el 13 % del PIB a un 6 %, junto al encarecimiento de los materiales energéticos provocado por el contexto geopolítico.

Preguntado por el malestar social pese a los datos macroeconómicos positivos, el ministro ha argumentado que "la renta real de los hogares ha subido. La percepción actual tiene que ver con la inflación". En este sentido, ha admitido que el aumento sostenido de los precios en la cesta de la compra merma la sensación de bonanza, ya que "cuando vamos al supermercado vemos unos precios de los alimentos que no tienen nada que ver con los de hace cuatro o cinco años".

Ante la inminente convocatoria electoral, el ministro de Economía no ha descartado su implicación directa en las listas del PSOE, si bien ha supeditado su participación al proyecto colectivo. "Mi grado de compromiso no está vinculado a una presencia en las listas. No puedo estar más involucrado personal y profesionalmente con este proyecto liderado por el presidente del Gobierno", ha aseverado, mostrándose dispuesto a contribuir donde el partido considere más oportuno.EFE

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