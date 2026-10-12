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Clavijo espera que este 12 de octubre marque que el debate electoral "sea de ideas" y de "grandes acuerdos"

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que espera que este 12 de octubre, que se celebra en el marco de la convocatoria electoral, marque que el debate "sea de ideas" y de "grandes acuerdos".

"Mi deseo que este día pueda marcar un poquito que el debate sea de ideas y, sobre todo, de grandes acuerdos para resolver los retos que tiene Canarias y España por adelante", apostilló en declaraciones a los periodistas previamente a la celebración de la Fiesta Nacional.

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Clavijo ha afirmado que le gustaría que esta campaña electoral "fuese de ideas, de debate", ya que ha considerado que España y Canarias "tienen retos importantes por delante", apuntando que se está negociando el marco financiero plurianual de la Unión Europea, que "puede ser determinante" para el archipiélago como una región ultraperiférica,

En relación con ello, ha indicado que se está "viendo cómo se ha reactivado la ruta atlántica", ya que desde el 1 de septiembre han llegado aproximadamente 3.800 personas" a las costas canarias, algo que expuso se venía "advirtiendo con la aplicación del nuevo pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea, unido a, obviamente, la desviación de todos" los efectivos a Ceuta.

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A ello sumó la situación actual de la inflación, que "está castigando a las familias, sobre todo, a las de clase media", para agregar que "da la sensación de que todo es ajeno" a las instituciones.

En cuanto a si aprovechará este día para hablar con el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre los temas que afectan a Canarias, Clavijo entiende que "no" es el "ni el momento ni el lugar".

De todas formas, ha afirmado que desde el Gobierno de Canarias se están "intensificando las agendas con los ministros precisamente porque quedan aproximadamente 48 días para las elecciones pero quedan Consejos de Ministros y hay compromisos que están en la agenda canaria" que, dijo, espera que se cumplan.

"Hay que trabajar hasta el último día porque para eso nos pagan los ciudadanos", apuntilló para exponer que entre las prioridades del Gobierno canario está el 60% de descuento de residentes de IRPF de La Palma para el año 2027 que se tiene, si bien dijo que "adeudan 200 millones de euros de la reconstrucción de La Palma que ha adelantado el Gobierno de Canarias".

Asimismo indicó que quieren consolidar la gratuidad de las guaguas y tranvías, el transporte público en Canarias, así como se necesita "una prolongación, al menos, de cuatro años del convenio de carretera porque se ha agotado el crédito hasta el 2030", que recordó estaba en la agenda canaria.

Al igual, añadió, que infraestructuras educativas, el plan de vivienda y todo lo que tiene que ver en el caso de vivienda con la limitación a la compra de extranjeros en Canarias.

Sobre esto último, matizó, que le van a hacer llegar una propuesta de redacción del decreto ley que permitiría limitar la compra de viviendas a extranjeros porque, dijo, que "unido a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias se está produciendo un cambio de tendencia" y permitiría "bajar la presión sobre la vivienda" en las islas.

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EuropaPress

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