Espana agencias

Vox propone construir "masivamente" vivienda social y adjudicarla con "prioridad nacional"

Guardar

Barcelona, 11 oct (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha propuesto construir "masivamente" vivienda social y adjudicarla siguiendo el criterio de "prioridad nacional", de modo que los españoles sean "los primeros" en las listas.

En una entrevista con EFE, Garriga ha explicado que esta es una de las propuestas del paquete de medidas sobre vivienda que Vox pondrá sobre la mesa ante las elecciones generales de 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

Más allá de acelerar las promociones de vivienda pública, Garriga se ha mostrado partidario de "desregular" para acabar con la "maraña burocrática" que rodea la construcción de viviendas, además de bajar impuestos para "permitir que quien quiera construir lo pueda hacer".

También ha defendido "liberalizar suelo" y apoyar a las personas que quieran comprar un piso; por ejemplo, con "ayudas directas a los jóvenes" o permitiendo que ciertos impuestos se puedan pagar a plazos.

PUBLICIDAD

El líder de Vox en Cataluña sostiene que "el principal problema que condiciona la vivienda" es la "inmigración masiva", por lo que ha abogado por "cerrar fronteras" y "deportar".

Garriga ha acusado a los socialistas de ser los "culpables" de la crisis de acceso a la vivienda que sufre España y de prometer ahora soluciones tras haber gobernado "ocho años" con "recetas que han llevado a saturar el mercado".

A su juicio, el PSOE "ha instrumentalizado" el desahucio de Maricarmen, así como su fallecimiento, ocurrido esta semana.

"Sánchez va a intentar manipular estas elecciones emocionalmente y electoralmente, y no podemos dejarle. Hemos de seguir señalándolo como el principal responsable del desahucio de Maricarmen, de Olga, de Raquel y de tantas miles de personas", ha dicho.

A poco más de un mes para que arranque la campaña del 29N, Garriga ha augurado que la vivienda será uno de los temas que marcarán las elecciones, junto a la crisis de Ceuta y la necesidad de frenar las "políticas de inmigración masiva".

En cambio, ha descartado que el posible regreso del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, al que ha tachado de "jarrón chino", vaya a condicionar la campaña.

"Puigdemont ya es cosa del pasado", ha sentenciado Garriga, y ha añadido que en Vox no perderán "ni un minuto" con él porque no les "preocupa" ni si va a volver, ni "qué va a hacer con su vida".

Aun así, Vox no cierra la puerta a presentar un recurso contra la eventual decisión del Tribunal Supremo de amnistiar a Puigdemont, que ha sido "la moneda de cambio" para que Sánchez siguiera en la Moncloa y se ha beneficiado de que el Tribunal Constitucional sea una "delegación del PSOE", según Garriga.

"Aprovecho para lanzar un mensaje a los catalanes: Junts no es creíble. Junts, si tiene la posibilidad, investirá a Pedro Sánchez", ha advertido, después de que el partido de Carles Puigdemont haya descartado públicamente este escenario.

Según el líder de Vox en el Parlament, si Cataluña es "más insegura y tiene más impuestos y peores servicios públicos e infraestructuras", es porque Junts, el "mayor aliado del PSOE", ha pactado con Sánchez "durante ocho años".

Garriga ha asegurado que Vox "jamás" pactará con Junts: "Junts, si puede elegir entre PP o PSOE, elegirá sus intereses. Y Vox jamás estará en una ecuación pactando con el separatismo". EFE

(Foto) (Video) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tiempo en España este domingo: suben las temperaturas en un día de cielos despejados en casi todo el país

Las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Canarias, donde se esperan chubascos moderados

El tiempo en España este domingo: suben las temperaturas en un día de cielos despejados en casi todo el país

Todos los detalles de la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel: vestidos ‘made in Spain’, el papel de sus padres y muchos rostros conocidos

La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ este sábado en uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Gredos

Todos los detalles de la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel: vestidos ‘made in Spain’, el papel de sus padres y muchos rostros conocidos

El dilema de las elecciones españolas

Feijóo lidera las encuestas, pero Abascal capitaliza el descontento con un crecimiento explosivo

El dilema de las elecciones españolas

Embalses España domingo 11 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España domingo 11 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

El influencer de viajes dejó atrás su vida convencional para convertirse en nómada digital y financiar sus desplazamientos a través de su blog

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

ECONOMÍA

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero