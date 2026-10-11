Vox propone construir "masivamente" vivienda social y adjudicarla con "prioridad nacional"

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Barcelona, 11 oct (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha propuesto construir "masivamente" vivienda social y adjudicarla siguiendo el criterio de "prioridad nacional", de modo que los españoles sean "los primeros" en las listas.

En una entrevista con EFE, Garriga ha explicado que esta es una de las propuestas del paquete de medidas sobre vivienda que Vox pondrá sobre la mesa ante las elecciones generales de 29 de noviembre.

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Más allá de acelerar las promociones de vivienda pública, Garriga se ha mostrado partidario de "desregular" para acabar con la "maraña burocrática" que rodea la construcción de viviendas, además de bajar impuestos para "permitir que quien quiera construir lo pueda hacer".

También ha defendido "liberalizar suelo" y apoyar a las personas que quieran comprar un piso; por ejemplo, con "ayudas directas a los jóvenes" o permitiendo que ciertos impuestos se puedan pagar a plazos.

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El líder de Vox en Cataluña sostiene que "el principal problema que condiciona la vivienda" es la "inmigración masiva", por lo que ha abogado por "cerrar fronteras" y "deportar".

Garriga ha acusado a los socialistas de ser los "culpables" de la crisis de acceso a la vivienda que sufre España y de prometer ahora soluciones tras haber gobernado "ocho años" con "recetas que han llevado a saturar el mercado".

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A su juicio, el PSOE "ha instrumentalizado" el desahucio de Maricarmen, así como su fallecimiento, ocurrido esta semana.

"Sánchez va a intentar manipular estas elecciones emocionalmente y electoralmente, y no podemos dejarle. Hemos de seguir señalándolo como el principal responsable del desahucio de Maricarmen, de Olga, de Raquel y de tantas miles de personas", ha dicho.

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A poco más de un mes para que arranque la campaña del 29N, Garriga ha augurado que la vivienda será uno de los temas que marcarán las elecciones, junto a la crisis de Ceuta y la necesidad de frenar las "políticas de inmigración masiva".

En cambio, ha descartado que el posible regreso del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, al que ha tachado de "jarrón chino", vaya a condicionar la campaña.

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"Puigdemont ya es cosa del pasado", ha sentenciado Garriga, y ha añadido que en Vox no perderán "ni un minuto" con él porque no les "preocupa" ni si va a volver, ni "qué va a hacer con su vida".

Aun así, Vox no cierra la puerta a presentar un recurso contra la eventual decisión del Tribunal Supremo de amnistiar a Puigdemont, que ha sido "la moneda de cambio" para que Sánchez siguiera en la Moncloa y se ha beneficiado de que el Tribunal Constitucional sea una "delegación del PSOE", según Garriga.

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"Aprovecho para lanzar un mensaje a los catalanes: Junts no es creíble. Junts, si tiene la posibilidad, investirá a Pedro Sánchez", ha advertido, después de que el partido de Carles Puigdemont haya descartado públicamente este escenario.

Según el líder de Vox en el Parlament, si Cataluña es "más insegura y tiene más impuestos y peores servicios públicos e infraestructuras", es porque Junts, el "mayor aliado del PSOE", ha pactado con Sánchez "durante ocho años".

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Garriga ha asegurado que Vox "jamás" pactará con Junts: "Junts, si puede elegir entre PP o PSOE, elegirá sus intereses. Y Vox jamás estará en una ecuación pactando con el separatismo". EFE

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