Tiempo estable este domingo con posibilidad de lluvia en el noroeste y en Canarias

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Madrid, 11 oct (EFE).- Este domingo, las altas presiones provocarán tiempo estable en la mayor parte de España pero lloverá en Canarias y un frente por el noroeste aumentará la nubosidad en el extremo norte y podrá dejar alguna lluvia en el Cantábrico y el norte de Galicia.

Con menos probabilidad podría llover también en Ceuta y Melilla durante la primera mitad del día, mientras que en el este peninsular se esperan intervalos nubosos y en zonas del centro y sur el cielo estará poco nuboso o despejado.

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Las temperaturas máximas subirán excepto en Cataluña, el sistema Ibérico, los Pirineos y los litorales occidental gallego y andaluz; las mínimas subirán en casi todo el país salvo en el litoral andaluz, donde bajarán; y se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo y el viento será flojo y de componente oeste en el interior peninsular; en el valle del Ebro soplará cierzo flojo y en el Ampurdán, tramontana floja o moderada. En el Estrecho y Alborán, el levante remitirá por la tarde.

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En Canarias estará nuboso y habrá chubascos moderados, pocos cambios en las temperaturas y soplará alisio flojo o moderado.

.- GALICIA: cielo cubierto con posibilidad de niebla en el noroeste e interior de A Coruña, centro y montaña de Lugo y suroeste de Pontevedra durante la madrugada, y al final del día en zonas montañosas de Ourense y Lugo, sur de Ourense y suroeste e interior de A Coruña.

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Ascenso de mínimas en la provincia de Lugo, suroeste y zonas de interior de Pontevedra y norte e interior de A Coruña; máximas en ascenso en el centro y sur de Lugo, A Mariña y norte de A Coruña, y en descenso en el suroeste de A Coruña y litoral de Pontevedra; viento flojo del sureste y este.

.- ASTURIAS: cielo cubierto con posibilidad de bruma y niebla en cordillera a últimas horas; lluvias débiles en la mitad oriental de madrugada; ascenso de temperaturas mínimas, y de las máximas en centro y este; viento flojo en régimen de brisas.

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.- CANTABRIA: cielo cubierto con intervalos nubosos durante la mañana, con posibilidad de nieblas en Liébana, sur y zonas del centro a últimas horas; lluvias débiles en la mitad occidental de madrugada; mínimas en ascenso en Liébana, mitad occidental del litoral y noroeste de interior; y máximas en ascenso en costa y zonas del sur y del este de Liébana; viento flojo en régimen de brisas.

.- PAÍS VASCO: cielo cubierto con intervalos nubosos en mitad oriental por la tarde y posibilidad de nieblas en Álava e interior de Vizcaya y Guipúzcoa durante la madrugada y a últimas horas del día; baja probabilidad de llovizna en zonas de interior a primeras horas de la mañana; temperaturas en ascenso; viento flojo variable.

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.- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, más nuboso en el tercio norte sin descartar precipitaciones débiles en horas centrales; ascenso de temperaturas y viento flojo variable, del oeste por la tarde.

.- NAVARRA: cielo cubierto que abre claros por la tarde, con posibilidad de nieblas en el centro de Navarra durante la madrugada y, a últimas horas, en Pirineos y centro de Navarra; mínimas en ascenso salvo en el sur de Ribera y máximas en ascenso en el norte; viento flojo del norte y noroeste.

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.- LA RIOJA: intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en horas centrales en la sierra, ascenso de temperaturas y viento flojo variable o del noroeste.

.- ARAGÓN: cielo nuboso con nubes medias y altas que disminuirá a poco nuboso durante la jornada; mínimas en ascenso en el sur de Huesca y sistema Ibérico, máximas en descenso en puntos de Pirineos y valle del Ebro; viento flojo variable por la mañana, del oeste al mediodía.

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.- CATALUÑA: cielo nuboso por la mañana y poco nuboso por la tarde; temperaturas en ascenso, más notable en Pirineos; y viento flojo variable, durante el mediodía del este en el litoral de Barcelona y del sur en el resto.

.- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o con nubes altas; ascenso de temperaturas, más generalizado de las mínimas; y viento flojo variable.

.- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, mínimas en ascenso y máximas sin cambios; viento flojo variable.

.- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos; mínimas en ascenso, máximas en ascenso en la provincia de Albacete y La Mancha de Ciudad Real, aunque en descenso en los sistemas Ibérico y Central; viento flojo variable, del oeste durante un intervalo vespertino en el tercio oriental.

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.- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso de nubes altas y medias que abrirán claros por la tarde; ascenso de temperaturas; y viento flojo variable, que en horas centrales es del sur en el tercio sur, del noroeste en Castellón y litoral de Valencia, y del oeste en el interior de Valencia.

.- REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, así como bajas en el litoral por la mañana; ascenso de temperaturas en el interior y sin cambios en el litoral; viento flojo variable.

.- BALEARES: poco nuboso que por la tarde pasará a ser muy nuboso; ascenso de temperaturas; viento del oeste y suroeste flojo, moderado en las horas centrales.

.- ANDALUCÍA: intervalos nubosos de nubes medias y altas, con nubosidad baja matinal en el litoral mediterráneo y sin descartar brumas en el bajo Guadalquivir; descenso de mínimas en el litoral pero en ascenso en el interior; y máximas en descenso en litoral atlántico y en ascenso o sin cambios en el resto; viento flojo variable, con intervalos de levante moderado en el Estrecho.

.- CANARIAS: intervalos nubosos con probabilidad de lluvia débil, especialmente de madrugada, en Lanzarote y Fuerteventura; en la vertiente norte de las islas montañosas estará nuboso con precipitaciones débiles durante primera mitad del día; poco nuboso en el resto, con nubosidad de evolución durante las horas centrales en el sur e interior de las islas centrales sin descartar algún chubasco; ascenso de temperaturas mínimas; viento entre flojo y moderado del norte o noreste. EFE