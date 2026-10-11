Espana agencias

Tiempo estable este domingo con posibilidad de lluvia en el noroeste y en Canarias

Guardar

Madrid, 11 oct (EFE).- Este domingo, las altas presiones provocarán tiempo estable en la mayor parte de España pero lloverá en Canarias y un frente por el noroeste aumentará la nubosidad en el extremo norte y podrá dejar alguna lluvia en el Cantábrico y el norte de Galicia.

Con menos probabilidad podría llover también en Ceuta y Melilla durante la primera mitad del día, mientras que en el este peninsular se esperan intervalos nubosos y en zonas del centro y sur el cielo estará poco nuboso o despejado.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas subirán excepto en Cataluña, el sistema Ibérico, los Pirineos y los litorales occidental gallego y andaluz; las mínimas subirán en casi todo el país salvo en el litoral andaluz, donde bajarán; y se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo y el viento será flojo y de componente oeste en el interior peninsular; en el valle del Ebro soplará cierzo flojo y en el Ampurdán, tramontana floja o moderada. En el Estrecho y Alborán, el levante remitirá por la tarde.

PUBLICIDAD

En Canarias estará nuboso y habrá chubascos moderados, pocos cambios en las temperaturas y soplará alisio flojo o moderado.

.- GALICIA: cielo cubierto con posibilidad de niebla en el noroeste e interior de A Coruña, centro y montaña de Lugo y suroeste de Pontevedra durante la madrugada, y al final del día en zonas montañosas de Ourense y Lugo, sur de Ourense y suroeste e interior de A Coruña.

Ascenso de mínimas en la provincia de Lugo, suroeste y zonas de interior de Pontevedra y norte e interior de A Coruña; máximas en ascenso en el centro y sur de Lugo, A Mariña y norte de A Coruña, y en descenso en el suroeste de A Coruña y litoral de Pontevedra; viento flojo del sureste y este.

.- ASTURIAS: cielo cubierto con posibilidad de bruma y niebla en cordillera a últimas horas; lluvias débiles en la mitad oriental de madrugada; ascenso de temperaturas mínimas, y de las máximas en centro y este; viento flojo en régimen de brisas.

.- CANTABRIA: cielo cubierto con intervalos nubosos durante la mañana, con posibilidad de nieblas en Liébana, sur y zonas del centro a últimas horas; lluvias débiles en la mitad occidental de madrugada; mínimas en ascenso en Liébana, mitad occidental del litoral y noroeste de interior; y máximas en ascenso en costa y zonas del sur y del este de Liébana; viento flojo en régimen de brisas.

.- PAÍS VASCO: cielo cubierto con intervalos nubosos en mitad oriental por la tarde y posibilidad de nieblas en Álava e interior de Vizcaya y Guipúzcoa durante la madrugada y a últimas horas del día; baja probabilidad de llovizna en zonas de interior a primeras horas de la mañana; temperaturas en ascenso; viento flojo variable.

.- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, más nuboso en el tercio norte sin descartar precipitaciones débiles en horas centrales; ascenso de temperaturas y viento flojo variable, del oeste por la tarde.

.- NAVARRA: cielo cubierto que abre claros por la tarde, con posibilidad de nieblas en el centro de Navarra durante la madrugada y, a últimas horas, en Pirineos y centro de Navarra; mínimas en ascenso salvo en el sur de Ribera y máximas en ascenso en el norte; viento flojo del norte y noroeste.

.- LA RIOJA: intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en horas centrales en la sierra, ascenso de temperaturas y viento flojo variable o del noroeste.

.- ARAGÓN: cielo nuboso con nubes medias y altas que disminuirá a poco nuboso durante la jornada; mínimas en ascenso en el sur de Huesca y sistema Ibérico, máximas en descenso en puntos de Pirineos y valle del Ebro; viento flojo variable por la mañana, del oeste al mediodía.

.- CATALUÑA: cielo nuboso por la mañana y poco nuboso por la tarde; temperaturas en ascenso, más notable en Pirineos; y viento flojo variable, durante el mediodía del este en el litoral de Barcelona y del sur en el resto.

.- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o con nubes altas; ascenso de temperaturas, más generalizado de las mínimas; y viento flojo variable.

.- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, mínimas en ascenso y máximas sin cambios; viento flojo variable.

.- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos; mínimas en ascenso, máximas en ascenso en la provincia de Albacete y La Mancha de Ciudad Real, aunque en descenso en los sistemas Ibérico y Central; viento flojo variable, del oeste durante un intervalo vespertino en el tercio oriental.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso de nubes altas y medias que abrirán claros por la tarde; ascenso de temperaturas; y viento flojo variable, que en horas centrales es del sur en el tercio sur, del noroeste en Castellón y litoral de Valencia, y del oeste en el interior de Valencia.

.- REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, así como bajas en el litoral por la mañana; ascenso de temperaturas en el interior y sin cambios en el litoral; viento flojo variable.

.- BALEARES: poco nuboso que por la tarde pasará a ser muy nuboso; ascenso de temperaturas; viento del oeste y suroeste flojo, moderado en las horas centrales.

.- ANDALUCÍA: intervalos nubosos de nubes medias y altas, con nubosidad baja matinal en el litoral mediterráneo y sin descartar brumas en el bajo Guadalquivir; descenso de mínimas en el litoral pero en ascenso en el interior; y máximas en descenso en litoral atlántico y en ascenso o sin cambios en el resto; viento flojo variable, con intervalos de levante moderado en el Estrecho.

.- CANARIAS: intervalos nubosos con probabilidad de lluvia débil, especialmente de madrugada, en Lanzarote y Fuerteventura; en la vertiente norte de las islas montañosas estará nuboso con precipitaciones débiles durante primera mitad del día; poco nuboso en el resto, con nubosidad de evolución durante las horas centrales en el sur e interior de las islas centrales sin descartar algún chubasco; ascenso de temperaturas mínimas; viento entre flojo y moderado del norte o noreste. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

El influencer de viajes dejó atrás su vida convencional para convertirse en nómada digital y financiar sus desplazamientos a través de su blog

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Comienza una carrera electoral en la que los partidos tendrán que responder a los problemas de los españoles mientras el hartazgo en materia de vivienda se refleja en la Puerta del Sol

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Judith Ventura, exdrogadicta, habla de los efectos reales de las drogas: “Mis venas estaban destrozadas por el consumo diario y no era capaz ni de mover los dedos”

La creadora de contenido de 25 años pide que no se normalice el consumo de sustancias, pues la vida en drogodependencia “no se la desearía ni a mi peor enemigo”

Judith Ventura, exdrogadicta, habla de los efectos reales de las drogas: “Mis venas estaban destrozadas por el consumo diario y no era capaz ni de mover los dedos”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El café industrial se tuesta más para estandarizar el sabor, mientras que en el de especialidad cada lote se somete a una criba grano a grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Miles de personas no pueden pagarse un psicólogo en España: “Sientes que necesitas ayuda, pero no está disponible”

La falta de recursos públicos obliga a los españoles a acudir a la privada, que no baja de los 60 euros por consulta

Miles de personas no pueden pagarse un psicólogo en España: “Sientes que necesitas ayuda, pero no está disponible”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero