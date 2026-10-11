Temas del día de EFE España del lunes 12 de octubre de 2026

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FIESTA NACIONAL

Madrid - Los reyes presiden el desfile del día de la Fiesta Nacional en el que casi 4.400 militares marcharán por las calles de Madrid, una celebración con la que cada 12 de octubre se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.

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- A las 11:00, desfile militar en el Paseo del Prado. A las 13:20, recepción en el Palacio Real.

REYES CEUTA

Madrid - Tras haber sido consensuada entre el Gobierno y la Casa Real, los reyes visitarán el martes por primera vez Ceuta, donde pernoctarán antes de ir a Melilla, un viaje histórico para apoyar a los ceutíes después de la intrusión masiva de miles personas en la Ciudad Autónoma a finales del mes de julio.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023787619)

VIVIENDA TURÍSTICA

Madrid - La vivienda turística continuó reduciéndose en los meses de verano, en concreto en casi 33.000 plazas en las 25 principales capitales, que sumaron un máximo de 352.180 plazas, según datos de Exceltur, que atribuye la caída al creciente esfuerzo de las administraciones locales por dar prioridad al uso residencial.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023735049, 8023735047)

BANCA SINDICATOS

Madrid - Las movilizaciones laborales en la banca comenzarán este jueves con manifestaciones ante las sedes de las principales entidades del país en la antesala de un 'otoño caliente', aunque cuando CCOO las convocó no se barruntaban unas elecciones generales ni una huelga general por la vivienda.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023557504, 8023557506)

MOTOR FORD

València - La alianza de Ford con la china Geely Holding Group para crear una empresa conjunta en la planta de Almussafes (Valencia) pone la guinda al aniversario del medio siglo de la automovilística Ford en Valencia, desde el primer Fiesta que fabricó en 1976 a los cinco modelos anunciados que saldrán de la factoría en los próximos años y que ponen fin a una etapa convulsa. Inmaculada Martínez.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023658529, 8023658527)

EDUCACIÓN LECTOESCRITURA

Madrid - Enseñar a leer y a escribir bien y volver a la escritura manual en tiempos de pantallas son claves para mejorar la comprensión lectora y el conocimiento, según explican a EFE los docentes Joaquim Valls y Víctor Cerrudo autores del libro 'Enseñar a leer y escribir para aprender a pensar y crear'. Ruth del Moral.

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TRÁFICO PUENTE

Madrid - La Dirección General de Tráfico (DGT) concluye a las doce de la noche de este lunes el operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que prevé en las carreteras españolas por la festividad del Pilar.

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TIEMPO OTOÑO

Madrid - El ascenso general de temperaturas, especialmente de las máximas, marcará de estabilidad el comienzo de la semana en casi todo el país, excepto en Baleares y Canarias, donde se prevén algunos chubascos que en Menorca y Mallorca serán localmente fuertes.

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PILAR 2026

Zaragoza - Zaragoza vive el día grande de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar con la celebración de la multitudinaria Ofrenda de Flores, en la que participan 994 grupos con casi 100.000 oferentes, a los que se suman los que acuden de forma individual, y que en esta ocasión tiene a Venezuela como país invitado.

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SHAKIRA RESIDENCIA

Madrid - Bizarrap, Maluma, Beéle y Dani Martín serán los artistas invitados que acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid, este domingo, que la cantante colombiana plantea como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos.

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- A las 20:30 horas

CÓMIC IBÁÑEZ

Madrid - Ibáñez y su cómic 'El preboste de seguridad', publicado por primera vez completo, con notas inéditas y viñetas restauradas, vuelve a estar plenamente actual al traer, en tiempo electoral, la historia de un cargo intermedio en política que quiere llegar a ser presidente y convoca una rueda de prensa extraordinaria para explicar su proyecto.

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CINE SITGES

Barcelona - El festival internacional de cine fantástico de Sitges continúa con la película de género de las directoras Clàudia y Paula Serra '11'; 'Upiro', de Óscar Martín y '5 minutos más', la original película con Berto Romero y Javier Cámara que ya se pudo ver en San Sebastián.

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- A las 10:10 horas

MODA TENDENCIAS

Madrid - Aún queda para que la estética deportiva se cuele en los despachos, pero lo cierto es que la comodidad hace presión y atrapa el vestuario del día a día con piezas que se sofistican no solo gracias a los complementos; patrones y costura se ensamblan para que el estilo 'athleisure' amplíe su recorrido. Inmaculada Tapia.

(Texto a las 08:15. 632 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:45h.- Barcelona.- PARTIDOS VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios antes del inicio del acto político de su partido con motivo de la festividad del 12 de octubre, con el título "Reconquista", en la plaça del Rei de Barcelona. Plaça del Rei. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- FIESTA NACIONAL.- Los reyes, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, presiden el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Paseo del Prado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Barcelona.- FIESTA NACIONAL.- La plataforma Unidos por Ceuta organiza la manifestación con motivo del Día de la Hispanidad en el centro de Barcelona, bajo el lema 'Cataluña con Ceuta. Una misma España'. La Pedrera. Passeig de Gràcia-C/ Provença. (Texto) (Foto)

11:45h.- Barcelona.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, atiene a los medios desde la manifestación con motivo del día de la Fiesta Nacional en Barcelona. La Pedrera (Passeig de Gràcia-C/ Provença). (Texto)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS CUP.- El secretario general de la CUP, Non Casadevall, y la portavoz de la CUP Su Moreno ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de la CUP (C/ Casp, 180). (Texto)

12:30h.- Ceuta.- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, recorre este lunes diferentes puntos de la ciudad de Ceuta, donde hará declaraciones a los medios (12:30h) y a continuación participará en una ofrenda floral organizada por Vox Ceuta en homenaje a los que dieron su vida por España. Mirador Isabel II, García Aldave. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:20h.- Madrid.- FIESTA NACIONAL.- Los reyes, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, ofrecen una recepción con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Palacio Real. (Texto)

ECONOMÍA

11:30h.- Bilbao.- HUELGA GENERAL.- El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria explica su posicionamiento respecto a la huelga general convocada el 11 de noviembre. Escalinatas del Ayuntamiento.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Varias ciudades.- GUARDIA CIVIL.- Actos con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar en varias ciudades españolas, entre ellas, Barcelona, València, Sevilla, A Coruña, Toledo, Santander y Vitoria. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

06:30h.- Zaragoza.- PILAR'26 OFRENDA FLORES.- Comienza la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, acto central de las fiestas patronales de Zaragoza. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Cádiz.- MICROPLÁSTICOS ENCUENTRO.- Más de 900 personas procedentes de diferentes países se reúnen en Cádiz en "MICRO 2026", la sexta edición de un congreso científico internacional dedicado a comprender y abordar los efectos de estos materiales en el medioambiente, desde los residuos plásticos de mayor tamaño hasta las partículas microscópicas. Palacio de Congresos.

12:00h.- Infiesto (Piloña).- LOBO IBÉRICO.- La Junta del Sueve celebra una manifestación para protestar por los daños causados por el lobo a la que sumarán varias organizaciones ganaderas Ayuntamiento de Piloña.

12:00h.- Granada.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Las familias de las primeras víctimas identificadas de las fosas comunes de Padul, Felipe Fernández Fajardo y Francisco Rodríguez López, reciben sus restos en un acto público. Centro Cultural Federico García Lorca de Padul.

17:00h.- València.- DÍA HISPANIDAD.- El Cuerpo Consultar acreditado en Valencia celebra un acto conmemorativo del Día de la Hispanidad 2026, que prevé reunir a 7.000 personas y decenas de entidades y agrupaciones folclóricas de Hispanoamérica residentes en la Comunitat, con un desfile desde la plaza Porta de la Mar hasta la plaza del Ayuntamiento. Plaza Porta de la Mar.

18:00h.- Barcelona.- DÍA HISPANIDAD.- Varios colectivos que componen el Bloque Anticolonial convocan una movilización de carácter antirracista en Barcelona con motivo del Día de la Hispanidad. Avenida Paral·lel 53. (Texto)

18:00h.- Sevilla.- DÍA HISPANIDAD.- El Tercio de Olivares realiza el que será el "IV Desfile de la Hispanidad". Orilla del Guadalquivir, de las instalaciones de "Exploraterra".

18:30h.- Madrid.- MEDIOS COMUNICACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, a la 'Fiesta de la España Plural', organizada por El Periódico de España, coincidiendo con su quinto aniversario, en el Hotel Fénix Gran Meliá, en Madrid.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Barcelona.- PARQUE TIBIDABO.- El Parque de atracciones del Tibidabo, el más antiguo de España, celebra su 125 aniversario con una jornada festiva que incluirá música, animación y una gran rúa. (Texto)

10:10h.- Barcelona.- CINE SITGES.- El festival internacional de cine fantástico de Sitges continúa con la película de género de las directoras Clàudia y Paula Serra '11'; 'Upiro', de Óscar Martín y '5 minutos más', la original película con Berto Romero y Javier Cámara que ya se pudo ver en San Sebastián. (Texto) (Foto)

17:30h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, que confirma alternativa. Plaza de Las Ventas. (Texto) (Foto)

20:00h.- Barcelona.- GUSTAVO DUDAMEL.- El Auditori de Barcelona acoge el primer concierto en España de Gustavo Dudamel al frente de la New York Philharmonic Auditori de Barcelona. (Texto)

20:00h.- Madrid.- DÍA HISPANIDAD.- Concierto de Carlos Baute. Plaza de España. (Foto)

20:30h.- Madrid.- SHAKIRA RESIDENCIA.- Bizarrap, Maluma, Beéle y Dani Martín serán los artistas invitados que acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid, que se celebrará el próximo 12 de octubre y que la cantante colombiana plantea como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos. Macondo Park (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:30h.- Madrid.- DÍA HISPANIDAD.- Espectáculo piromusical Hispanidad. Plaza de Cibeles. (Foto)

EFE

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