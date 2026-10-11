Shelton, eliminado pese a su condición de favorito: "Gea me ha superado con creces"

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Shanghái (China), 11 oct (EFE).- El estadounidense Ben Shelton reconoció que su rival, el francés Arthur Gea, le superó "con creces" en el partido que supuso la eliminación del tercer principal favorito en los dieciseisavos de final del Másters 1000 de Shanghái.

"Me ha superado con creces. Ha jugado mucho mejor que yo, al cien por cien", indicó en declaraciones a la prensa tras su derrota por 7-6(5) y 7-6(3).

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No obstante, Shelton aseguró que el desfase horario jugó en su contra: "Me hubiera gustado llegar aquí antes para haberlo superado. (…) Mi cuerpo no estaba preparado".

"Así es el circuito (profesional) a veces", lamentó.

Tras una campaña "de altibajos", el número cuatro del mundo mira ya hacia Turín, sede de las Finales ATP, con un objetivo claro. "Quiero terminar bien la temporada", afirmó. EFE

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