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Sánchez pide al Supremo frenar el "intento de atropello" de PP y Vox contra ley de nietos

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Madrid, 11 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo al Tribunal Supremo frenar el "intento de atropello" de PP y Vox contra la ley de nietos porque, ha dicho, "en democracia el derecho al voto no se prohíbe" sino que se "garantiza".

En el segundo acto de precampaña, celebrado en Ponferrada (León), donde ha estado arropado por el secretario general del partido en Castilla y León, Carlos Martínez, y los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, Sánchez ha criticado a las derechas por esparcir, a su juicio un "bulo" sobre esta ley y presentar "una denuncia para que no puedan votar 400.000 españoles que votaron en 2023, 2024 y 2025".

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La primera pregunta que hay que hacerse, ha dicho, "es si es constitucional", y ha planteado si es posible decir "a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho a votar, (...) no van a poder hacerlo en 2026 porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal".

"¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?", ha preguntado Sánchez antes de que el Supremo decida si levanta o mantiene la suspensión cautelar de la instrucción gubernamental que desarrolla la ley de nietos y que afecta a unas 170.000 personas.

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Sánchez también ha criticado duramente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir "sacrificios", y al de Vox, Santiago Abascal, por decir que va a "derogar todo lo que huela a sanchismo".

En esa línea ha señalado que el proyecto político del PP y Vox huele "a naftalina" y está basado en "reacción, recortes y mucho rencor".

A su vez, ha ironizado con que Feijóo critique a los directivos de Correos a cuenta del voto por correo, cuando él fue presidente de la empresa pública: "Feijóo no confía ni en Feijóo".

"Es importante no olvidar el derecho que tenemos los ciudadanos a votar por correo porque si llenamos las urnas, gana la gente, y si no las llenamos, por supuesto que van a ganar los de arriba", ha dicho Sánchez tras insistir en que un Gobierno de Feijóo y Abascal será para "recortar, recortar y recortar".

Sánchez ha pedido a los ciudadanos poner "pie en pared" ante los insultos y bulos del PP y Vox y ha defendido los avances sociales tras ocho años de gobierno progresista.

Al acto han acudido unas 3.000 personas, según datos facilitados por el PSOE, aunque solo han podido entrar 2.000 al recinto. Ha arrancado con un vídeo para defender la seguridad del voto por correo y que incluía declaraciones, entre otros, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Aragón, Jorge Azcón, en las que cuestionaban esta modalidad.

En las elecciones de 2023, los socialistas pasaron a ser segunda fuerza en la provincia de León, por detrás del PP, aunque lograron retener los dos diputados logrados en los comicios anteriores.

En los comicios autonómicos de marzo de este año, Martínez mejoró los resultados de 2022, pasando de 28 a 30 escaños, aunque no impidió que el PP reeditara el gobierno con el apoyo de Vox. EFE

(Foto) (Vídeo)

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