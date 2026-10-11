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Salvamento rescata dos embarcaciones en Gran Canaria y Lanzarote con más de 300 migrantes

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado dos embarcaciones en la Ruta Canaria en las que viajaban más de 300 personas, según cálculo provisional: una trasladada a Lanzarote con 96 personas y otra en aguas cercanas a Gran Canaria con más de 200.

La primera de las embarcaciones en ser rescatada se interceptó pasadas las 21:30 horas del sábado, hora local, en aguas internacionales, a unas 50 millas náuticas (unos 92 kilómetros) al nordeste de Lanzarote, hacia donde partió la Guardamar Urania, que rescató a sus ocupantes y dejó la embarcación a la deriva en el lugar.

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La Guardamar arribó al muelle de Arrecife al borde de las 01:00 horas de este domingo, según la información facilitada por el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Allí, el dispositivo de emergencias desplegado atendió a 96 personas, de las cuales nueve eran mujeres -una de ellas menor de edad- y otros ocho refirieron ser menores, ninguno de ellos acompañado.

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Tres de los migrantes requirieron ser trasladados a centro hospitalario por diversas patologías tras la travesía.

Según refirieron los migrantes a su llegada hasta la capital lanzaroteña, en la embarcación viajaban personas procedentes de Burkina Faso, Comoras, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Liberia, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo y Senegal.

Por su parte, desde primera hora de la mañana de este domingo, hay en marcha otro rescate de un cayuco en aguas próximas a Gran Canaria, que fue localizado a unas dos millas náuticas -algo más de 3,5 kilómetros- al sur de Arguineguín, según ha informado a EFE Salvamento Marítimo.

Hasta allí se desplazó una de las embarcaciones de la sociedad estatal, que ha escoltado la embarcación precaria hasta el muelle moganero, donde han comenzado a desembarcar hace escasos minutos sus ocupantes, cifrados provisionalmente por fuentes de la Cruz Roja en más de 200 personas. EFE

(foto) (vídeo)

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