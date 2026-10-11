Muere un joven de 21 años tras ser apuñalado en un local de ocio de Granada

Guardar

Granada, 11 oct (EFE).- Un joven de 21 años ha fallecido este domingo en un hospital de Granada tras ser apuñalado la madrugada del sábado en un local de ocio de Cúllar Vega, una localidad del área metropolitana granadina.

Fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, han informado a EFE del suceso, que tuvo lugar sobre las 5:00 horas de la madrugada de este sábado en un establecimiento de ocio de Cúllar Vega.

PUBLICIDAD

En ese local, la víctima, un joven de 21 años, fue apuñalado y evacuado a un hospital de la capital en estado crítico por la gravedad de las heridas provocadas con un arma blanca. Por el momento, no ha habido detenciones. EFE

mro/avl