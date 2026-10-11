Michael Brennan sigue su progresión conquistando el Baycurrent Classic en Yokohama

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El estadounidense Michael Brennan conquistó este domingo la victoria en el Baycurrent Classic de Yokohama (Japón) y sumó, a sus 24 años, su tercer triunfo en el PGA Tour.

Brenann firmó en la jornada final una tarjeta de 68 golpes (-3) y un acumulado de 268 (-16) para llevarse el triunfo en Yokohama y superar por la mínima a sus compatriotas Jacob Bridgeman y Keith Mitchell, que compartieron la segunda posición con 269 impactos (-15).

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El también estadounidense Xander Schauffele, defensor del título, llegó al último hoyo a un solo golpe de la cabeza, pero una salida desviada hacia los árboles le obligó a hacer un doble bogey, renunciar a la victoria y cerrar su participación en quinta posición con 271 golpes (-13).

Este triunfo de Brennan es el tercero de su trayectoria profesional en el circuito en 33 torneos. El primer triunfo llegó en el Campeonato Banco de Utah (Estados Unidos) en 2025 y este 2026 en el Campeonato Wyndham, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y ahora en Yokohama. EFE

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