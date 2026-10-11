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Máximo 'Meridio' Quiles, se erige en 'emperador' de Moto3 con una nueva exhibición

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Máximo 'Meridio' Quiles se ha erigido, por derecho propio, en 'emperador' de la categoría de Moto3, de la que es el nuevo campeón del mundo con una nueva exhibición de pilotaje en el Gran Premio de Indonesia, que ha ganado con gran autoridad.

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El joven campeón del mundo de Moto3 es un gran aficionado de la épica romana, de ahí 'lo de' Meridio, motivo por el que no dudó en celebrar su título mundial con un escudo romano junto al resto de su equipo/'centuria' en la vuelta de honor de la carrera indonesia.

Quiles, nacido el 19 de marzo de 2008, se ha convertido en el primer campeón del mundo de Moto3 que lo logra a falta de cinco grandes premios por disputarse, pero con nada menos que diez victorias y catorce podios de diecisiete posibles, pues sus peores resultado fueron un 'cero' por caída en Gran Bretaña y una undécima posición en la carrera de Mugello (Italia).

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El piloto, natural de Murcia y de apenas 18 años, comenzó su singladura deportiva en el campeonato del mundo de 2025, pero no pudo hacerlo desde la primera carrera, por no haber cumplido la edad reglamentaria para hacerlo hasta el Gran Premio de las Américas de ese año, en el circuito COTA de Austin.

El piloto murciano comenzó su carrera deportiva en el motociclismo muy pronto, dejando rápidamente muestras de su valía en los campeonatos de minimotos españoles para dar el salto en 2021 a la 'European Talent Cup' y aún siendo debutante consiguió tres victorias y cinco podios, para ser campeón de la competición a las primeras de cambio.

Aún disputó dos temporadas más la 'European Talent Cup', repitiendo título en 2023, con otras cinco victorias.

También se hizo un nombre en la prestigiosa 'Red Bull Rookis Cup' de la mano de unos de sus principales valedores, los hermanos Márquez, Marc y Alex, que junto a las de Jorge Martínez 'Aspar', han ido incrementado su valor como piloto carrera tras carrera.

Quiles, con 34 grandes premios nada más a sus espaldas, hizo crecer su nombre con las actuaciones protagonizadas en la 'Red Bull MotoGP Rookies Cup', que comenzó a disputar en 2022, que terminó tercero, tanto en 2022 como en 2023.

Una temporada más tarde, en 2024, Máximo Quiles continuó en la 'Red Bull MotoGP Rookies Cup', que terminó quinto, además de disputar la 'JuniorGP', logrando su primera victoria y cuatro podios, lo que le hizo recalar en el equipo de 'Aspar' en 2025.

En su debut, logró su primer podio en el campeonato del mundo en el Gran Premio de Gran Bretaña, que completó con su primera victoria en el Gran Premio de Italia, en el trazado toscano de Mugello.

En su primera temporada logró tres triunfos y terminó tercero del mundial en una corta pero exitosa carrera que en su segundo año en el campeonato del mundo de motociclismo le ha erigido en el primer y 'tempranero' campeón mundial 2026. EFE

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