Más Madrid invita a Podemos a unirse a la lista por Madrid liderada por Emilio Delgado

Madrid, 11 oct (EFE).- Más Madrid propone ahora que Podemos vaya en la lista por Madrid de Frente Amplio si deciden unirse a esta nueva coalición para las elecciones del 29 de noviembre, que lideraría Emilio Delgado, con Mónica García de segunda.
Hasta el momento, Frente Amplio está integrado también por otros partidos como IU y Movimiento Sumar, a los que ofrecen igualmente puestos en las listas.
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Mas Madrid ha informado de esta decisión en su cuenta de X, después de que hace unos días su Ejecutiva decidiera que esa formación fuera la que liderara y ocupara la lista por Madrid en Frente Amplio. EFE
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