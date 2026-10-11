Lucho RK: "Uno puede llegar a hacer cosas grandes sin saber lo que está haciendo"

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Javier Herrero

Madrid, 11 oct (EFE).- Quevedo, Cruz Cafuné, Lola Índigo, Sebastián Yatra, La Pantera... La lista de artistas con los que ha colaborado el canario Lucho RK es amplia y vertiginosa en solo cinco años en la música y ahora logra otro hito con su primer disco, un canto a la torpeza del principiante que se mueve más por instinto y ganas.

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"Uno puede llegar a hacer grandes cosas sin saber lo que está haciendo o sin saber hacerlas perfectas al cien por cien", defiende este compositor e intérprete en una entrevista con EFE ante el curioso título que ha dado a su debut, 'Sordo de un pie' (Taste The Floor), "metáfora del que vive en una música constante y no sabe bailar".

Emilio Roca (Gran Canaria, 2000), como se llama realmente este artista con casi 6 millones de oyentes mensuales en Spotify, confiesa que su torpeza física va más allá del nombre del disco. "Nunca se me han dado bien los deportes", reconoce risueño, tras precisar que lo suyo con la música era otro cantar.

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"Sé que por naturaleza yo tengo algo innato, pero la vida nunca me ha puesto las cosas fáciles", comenta quien veía muy lejos un futuro profesional vinculado a este arte y que decidió estudiar Márketing e Investigación de Mercados en Granada.

No se le daba mal, asegura, "pero no terminaba de ser completamente feliz". Eso sí, Granada lo volvió "loco", pues allí pudo conocer "gente que vivía de la música y que no eran semidioses".

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"Era gente completamente normal, que simplemente se mataban a currar y esa fue la chispa que me dijo a mí que lo que tocaba era trabajar, trabajar y trabajar", recuerda de sus primeros escarceos desde 2021 con temas como 'Roces' o 'Lo de antes'.

En efecto, su ascenso no fue milagroso. "Un error del principio fue intentar abarcarlo todo. Estudiaba mientras hacía música, de esas guerras que uno se pega al principio de estar de 10 de la noche a 5 de la mañana en el estudio para irte a las 6.30 a clase. De ese tipo de cosas aprendes que la salud es importante", rememora.

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"Yo digo que la vida siempre me ha dado una de cal y otra de arena, pero que este último año las cosas han estado yendo muy bien, que ha habido un cambio bastante notorio en lo profesional", celebra con discreción ante su esperado lanzamiento de este viernes.

Se confiesa "nervioso", pero confía en su contenido, ya sea un tema más urbano como 'Aire' o un bolero como 'Lola', que por otra parte definen la diversidad de su propuesta.

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"Mi carrera se basa en que hago lo que me apetece siempre. Podría haber cogido la fórmula de 'Aire', que ha sido un éxito enorme, sacar ocho más y quedarme tan pancho, pero como me gusta moverme, salió ese bolero", argumenta.

Concede que esa idiosincrasia musical viene dada en buena medida por la influencia canaria. "A mí me tira muchísimo mi tierra, mi esencia, mi cultura, mis raíces y la influencia latina que tenemos los canarios. Es un 99 % del total", indica.

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De su tierra es una de sus colaboradoras, Daniela Garsal, cuyo proyecto apoya vivamente, mientras que de más lejos llegan otras presencias ilustres, véase el venezolano Alleh, del dúo Alleh y Yorghaki, o el panameño Sech, "otro artista latino enorme".

Entre canciones interesantes por su producción como 'Toco Toca' o 'Sumisa', aparecen otras que llaman la atención por su contenido, como 'Ahora no'.

"Es donde mido mi ego dentro del disco, que es algo que también hace falta de vez en cuando. No hablo desde la arrogancia, pero sí desde el punto de darme un poquito más de importancia, de preguntarme qué es lo que me apetece y me gusta cuando parece que todo el mundo sabe de tu proyecto y quiere opinar de más", explica.

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Para dar luz a todos esos temas, este mismo domingo ha anunciado las fechas del que será su nuevo "tour". Arrancará el 12 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona y pasará por ciudades como Bilbao (Santan 27, 18 de marzo), Sevilla (Cartuja Center, 2 de abril) o Valencia (Auditorio Roig Arena, 30 de abril).

En junio llegará la cita en casa, el día 11 en el Gran Canaria Arena de Las Palmas, y el 8 de noviembre le pondrá fin a todo este periplo con un concierto en el Movistar Arena de Madrid. EFE

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