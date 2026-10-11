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La redención frustrada de Vinícius

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Alba Calzado

Madrid, 11 oct (EFE).- Vinícius Junior necesitaba recuperar la comunión con sus compañeros, con el Bernabéu y consigo mismo. Contra el Villarreal, anotó un gol hasta Mourinho saltó a celebrar. Pero el VAR vio que había agarrado del pelo a Saliba, por lo que la redención quedó interrumpida; el tanto, anulado; y el brasileño, con una tarjeta roja que pone en peligro su presencia en el 'Clásico'.

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Vinícius acumulaba solamente un gol, contra la Real Sociedad, y dos asistencias en el primer tramo de la temporada. Antes del partido, Jose Mourinho había adelantado que con Vinícius busca una fórmula mixta entre la meritocracia y una "abertura" para "la manera mejor de ayudar a un determinado jugador". Frente al Villarreal, el portugués decidió dejar al brasileño en el banquillo.

"Es un chico que merece ser ayudado, porque él quiere mucho ser el Vinícius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo", añadió el entrenador. Y, a pesar de la suplencia, fue el primero en arroparle ostensiblemente cuando el 2-0 subió al marcador de forma provisional. El Bernabéu celebraba, feliz, lo que parecía el inicio del regreso del brasileño.

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Y entonces, el VAR. El tirón de pelo a Saliba. La tarjeta roja directa. Isidro Díaz de Mera, colegiado del encuentro, recoge en el acta que fue expulsado "por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos". Es la primera vez desde que el VAR se aplica en LaLiga que una revisión de un gol termina con el tanto anulado y expulsión para el que habría sido el autor.

El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explica, en su artículo 121, en referencia a la "expulsión directa", que esta "acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente".

Y agrega: "En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de, al menos, dos partidos". Si el Comité de Disciplina de la RFEF así lo estima, Vinícius podría perderse dos jornadas: ante el Sevilla, el domingo 18 de octubre, y la visita al Barcelona, el domingo 25.

El precedente más reciente de tirón de pelo en España se dio en la penúltima jornada de la temporada 2025-2026, en un encuentro entre Levante y Mallorca. El jugador bermellón Johan Mojica -hoy futbolista del Getafe- agarró por el pelo a Roger Brugué, vio la roja directa y fue sancionado con dos partidos, el segundo de los cuales debió cumplir en la primera fecha del curso actual, ahora en las filas del Getafe.

Es la tercera tarjeta roja que recibe Vinícius desde que comenzó su etapa en España, la segunda en el primer equipo del Real Madrid. La primera, en 2018, fue con el Castilla, por doble amarilla. La segunda de esas amonestaciones fue por simular una falta que no existió.

La segunda, ya con el primer equipo blanco, fue en Mestalla, ante el Valencia, en enero de 2025, por empujar a Dimitrievski. En 2023 había sido expulsado en ese mismo estadio por una presunta agresión a Hugo Duro, en un encuentro marcado por los incidentes racistas, pero el Comité de Competición le retiró la roja al entender que la decisión del colegiado "estuvo determinada por la omisión de la totalidad del lance sucedido" al mostrarle las imágenes desde la sala VOR. EFE

(foto)

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