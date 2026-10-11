La Policía Nacional inicia el desalojo del campamento de migrantes de El Guano en Ceuta

Guardar

Ceuta, 11 oct (EFE).- La Policía Nacional ha iniciado este domingo, sobre las 7.30 horas, el desalojo del asentamiento de migrantes situado en la explanada de la antigua fábrica de El Guano, el último de los grandes campamentos surgidos en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

La intervención da continuidad a los operativos desarrollados durante las últimas semanas en las playas de Benítez y el Trampolín, donde las fuerzas de seguridad procedieron al desmantelamiento de los asentamientos y al traslado de sus ocupantes a los recursos de acogida habilitados por la Administración.

PUBLICIDAD

El campamento del Guano, que llegó a concentrar a numerosos inmigrantes, había acogido también a parte de las personas desalojadas anteriormente de otros puntos de la ciudad, aunque durante los últimos días se había producido una reducción progresiva de sus ocupantes.

Este nuevo dispositivo policial se desarrolla a poco más de 48 horas de la visita oficial que los reyes Felipe VI y Letizia realizarán a Ceuta el próximo martes, en una ciudad que continúa afrontando las consecuencias de la crisis migratoria iniciada hace más de dos meses. EFE

PUBLICIDAD

jmr-srm

(Foto) (Vídeo)