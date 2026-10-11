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La activista Verónica Cruz llama a "no dejar las calles" por el derecho al aborto

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Diana Illa Cruz

Barcelona, 11 oct (EFE).- La activista mexicana Verónica Cruz, fundadora de la organización Las Libres, advierte de la fragilidad del amparo legal del aborto y los derechos reproductivos de las mujeres a nivel global y urge al movimiento feminista a "no abandonar las calles" ante la "amenaza" de los sectores conservadores.

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En una entrevista con EFE en el marco de su participación en el Foro Internacional de Alianzas por el Derecho al Aborto, celebrado recientemente en Barcelona, la referente feminista señala que las democracias del norte global han "pecado" de exceso de confianza al asumir que los avances legislativos eran conquistas irreversibles.

"En 2006, la respuesta habitual en Europa y Estados Unidos era que el aborto estaba resuelto hacía rato, pero hoy, en 2026, estamos hablando de plazos y límites, algo que ya hemos superado incluso en América Latina", remarca la activista.

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Cruz, cuya organización lleva más de dos décadas acompañando a mujeres en México para garantizar abortos seguros y gratuitos con medicamentos -incluso cruzando fronteras para enviar fármacos a Estados Unidos tras la derogación de la sentencia Roe v. Wade-, sostiene que las victorias institucionales "nunca son definitivas" sin una red comunitaria que las sostenga.

"En un país como Estados Unidos, con instituciones fuertes, donde la democracia era de las que más admirábamos y al que queríamos parecernos para garantizar el derecho por la vía constitucional, bastaron 50 años para irlo limitando hasta derogarlo", advierte.

Para la activista mexicana, la ofensiva de los sectores conservadores -articulada, dice, a escala global con liderazgos en Estados Unidos, Argentina o Chile- contra el aborto no responde tanto a un debate moral como al cálculo electoral y a una estructura económica de género.

"Es un tema que no les importa porque, según ellos, no genera ni votos ni dinero, además de las alianzas directas con la Iglesia católica y grupos conservadores", remarca Cruz, quien también apunta a la feminización del trabajo doméstico como un activo valioso.

"No se trata solo de dominar el cuerpo de las mujeres, sino la reproducción social en su conjunto, basada en lo gratuito del trabajo de las mujeres", añade.

La mexicana celebra que América Latina ha vivido en los últimos años una "década dorada" con avances históricos en Uruguay, Argentina, Colombia, México o Chile, en contraste con América Central, que se mantiene como una de las zonas más restrictivas del mundo respecto al aborto.

Pese a que el auge de gobiernos de derecha mantiene viva la "amenaza" de dar marcha atrás a las leyes conquistadas en la región, subraya que la gran fortaleza del continente radica en la autoorganización comunitaria.

"La gran diferencia en América Latina es que hay un gran movimiento de acompañantes que nacimos justo de las restricciones y que hoy somos quienes estamos garantizando el acceso. Hemos avanzado mucho más rápido las mujeres y la sociedad en el acceso, y eso ha significado una despenalización social", afirma.

En este sentido, la activista defiende la respuesta comunitaria como la única barrera contra la que los estados "nunca van a poder".

La democratización de la información, impulsada por las movilizaciones y las propias mujeres de "boca en boca", ha sido también "fundamental" para que las mujeres accedan a sus derechos sexuales y reproductivos, e incluso para que los conozcan, ya que en Latinoamérica no existe educación sexual obligatoria, explica Cruz.

dic/mg/oli

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(foto) (vídeo)

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