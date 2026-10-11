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Junts replica a Illa y le acusa de no influir y de "cargarse" Cataluña "de arriba a abajo"

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Barcelona, 11 oct (EFE).- Junts ha replicado a las críticas del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se ha preguntado "para qué sirve" el partido de Carles Puigdemont si no aspira a influir en la gobernabilidad de España, y le ha acusado de "cargarse" a Cataluña "de arriba a abajo" y de no "lograr nada" en Madrid.

El PSC ha encumbrado este domingo al ministro Jordi Hereu como candidato para que Cataluña vuelva a ser decisiva para configurar un Gobierno progresista, tras la "enorme decepción" de Junts, a quien el president Salvador Illa ha preguntado "para qué sirven" si, a diferencia de la etapa de Jordi Pujol, no aspiran a influir.

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En un mensaje en su cuenta de X, la vicepresidenta de Junts, Mònica Sales, ha replicado a Illa y ha afirmado: "Quien no gobierna es usted, que se está cargando el país de arriba a abajo".

"Quien no influye es usted, que no se ha plantado nunca ante Pedro Sánchez y no ha logrado nada en Madrid. Quien hace retroceder a Cataluña es usted", ha agregado Sales.

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Minutos antes, en un acto del PSC, Illa había pedido al partido de Carles Puigdemont que respondiera con "claridad" a la pregunta de "para qué sirven", una vez que su cabeza de filas en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que no apoyarán a un Gobiero de la derecha y la extrema derecha ni tampoco a uno de izquierdas.

"¿Pues para qué sirven? Si no aspiras a gobernar, si no aspiras a influir, si no ayudas a que Cataluña avance, ¿para qué sirves? ¿qué utilidad tienes?", ha cuestionado Illa.

"Qué gran decepción. La Cataluña que era decisiva, que influía, de Pujol y Roca, ¿en qué ha quedado?", ha preguntado Illa, en referencia a la influencia que durante años ejerció en la gobernabilidad de España la CiU liderada por el expresidente catalán Jordi Pujol y el dirigente del partido Miquel Roca.

"A nosotros, president, no nos ha decepcionado porque ya sabíamos que su objetivo era desactivar al país y adormecer a la nación. Ninguna sorpresa", ha replicado la dirigente de Junts.

En este sentido, Sales ha añadido que "pese" a Illa, "hay país" y "hay alternativa" para "levantar" a Cataluña, defenderla "con firmeza" en Madrid y trabajar por su "libertad". EFE

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