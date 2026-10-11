Incautadas 3 toneladas de cocaína y 4 fusiles de asalto en una casa rural en Guadalajara

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Guadalajara, 11 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a ocho miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con sede central de almacenamiento en una casa rural en Guadalajara, donde escondían casi tres toneladas de cocaína, en una operación en la que también se han intervenido cuatro fusiles de asalto.

Tras pasar a disposición judicial, siete de los ocho detenidos ya han ingresado en prisión, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado de prensa.

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La investigación se inició con las vigilancias sobre una nave y esta casa rural ubicadas en la provincia de Guadalajara donde se sospechaba que podrían traficar con droga.

La Guardia Civil localizó un vehículo en el que se encontró un doble fondo con un total de 55 kilos de cocaína y un camión con 90 paquetes ocultos en un doble fondo en el interior de un semirremolque con un peso bruto aproximado de 99 kilos.

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Los agentes pudieron determinar que la vivienda era utilizada presuntamente como lugar de almacenamiento de la droga, mientras que la nave servía como punto de distribución.

En el interior de la nave se realizaban labores destinadas a ocultar la sustancia estupefaciente en vehículos dotados de dobles fondos, que después eran utilizados para trasladar la droga a diferentes puntos de España y Europa.

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En el registro de la casa rural, los agentes hallaron en su interior aproximadamente 2.775 kilos de sustancia blanca que dio positivo en el narco test de cocaína, y también encontraron cuatro fusiles de asalto Kalashnikov y ocho cargadores.

Además, se incautaron de varios móviles y tres vehículos, uno de ellos, con un doble fondo donde localizaron 28.000 euros en efectivo.

En total han sido detenidos ocho hombres como presuntos autores de formar una organización criminal dedicada a la distribución de importantes cantidades de cocaína a una red de clientes distribuidos por la geografía española y otros países y que constituía el primer eslabón en el reparto de la droga en el mercado europeo.

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La investigación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de las Comandancias de Madrid y Guadalajara. EFE

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