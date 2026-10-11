Gabriel Milito celebra la ambición de las Chivas en su empate con el Atlas

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Guadalajara (México), 10 oct (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, celebró este sábado la ambición de su equipo, al venir de atrás y empatar con Atlas, en partido de la jornada 11 del torneo Apertura.

"Atlas es un equipo bien trabajado por Hernán (Crespo), lo bueno fue que nunca nos rendimos, que después del 1-0 no nos vinimos abajo. Teníamos la ambición de ir por el triunfo", dijo en conferencia de prensa.

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El conjunto rojiblanco rescató un punto con el empate por marcador de 1-1 ante un Atlas que tuvo como héroe al guardameta colombiano Camilo Vargas, quien detuvo un penalti y salvó dos o tres veces más al Atlas.

En los compases finales, Ángel Sepúlveda empató al aprovechar una distracción de la defensa.

Chivas se coloca en el cuarto lugar de la clasificación con 19 puntos, uno menos que América, Toluca y Querétaro, los tres primeros de la tabla.

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Milito afirmó que su equipo logró dominar el partido en el primer tiempo y en parte del segundo, así como lamentó que el capitán, Luis Romo, los defensores Bryan González y Diego Castillo y el centrocampista Omar Govea habían sido baja por lesiones, una situación que no había enfrentado desde su llegada al equipo y que le ha impuesto el reto de adaptar su estrategia.

Además, el defensa Diego Campillo salió al medio tiempo por una molestia en el quinto metatarsiano.

"Por las lesiones que nos vienen acompañando contamos cada partido con menos disponibilidad para poder elegir y tener más oportunidades, pero nos adaptamos a la situación. Necesitamos recuperar a todos", aseguró el técnico.

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El próximo sábado Chivas recibirá a Tigres UANL, situado en el undécimo lugar, en compromiso de la jornada 12. EFE

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