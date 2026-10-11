España recupera a Bargalló para revalidar el título mundial tras el tropiezo europeo

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Barcelona, 11 oct (EFE).- La selección española de hockey sobre patines recupera a su capitán, Pau Bargalló, para afrontar desde este lunes en Asunción (Paraguay) el desafío de revalidar el título mundial y resarcirse así del decepcionante desenlace del último Europeo, en el que se quedó fuera del podio por primera vez en 75 años.

El combinado nacional defenderá la corona conquistada en 2024 en Novara (Italia), donde se impuso a Argentina por 2-1. Tras tocar el cielo, España inició una profunda renovación, con el relevo en el banquillo de Pere Varias y la apuesta por un equipo rejuvenecido. Sin embargo, el nuevo proyecto no arrancó con los resultados esperados.

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En el campeonato continental, la selección cayó en semifinales ante Portugal en la tanda de penaltis y perdió después frente a Italia en el partido por el tercer puesto. Dos derrotas que dejaron a España fuera del podio y evidenciaron las dificultades de una transición que ahora busca consolidarse con el regreso de su capitán como principal refuerzo.

"En el Europeo el deporte no nos hizo justicia. No solo por todo el trabajo realizado durante la preparación, porque estoy seguro de que las demás selecciones también llegaron bien preparadas, sino, sobre todo, por lo que demostramos en la pista. Fuimos una selección muy sólida y competimos a un gran nivel", afirmó Varias a EFE antes de partir hacia Paraguay.

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Bargalló se perdió la cita europea por una grave lesión de rodilla, una ausencia que pesó en un equipo con menos experiencia internacional. Para el Mundial, España incorpora a Biel Llanes, que debutará con la absoluta a sus 19 años tras una destacada temporada con el Igualada Rigat.

"Es un jugador muy inteligente, que se equivoca poco y toma buenas decisiones. Tiene un buen disparo con ambos lados y destaca también en el uno contra uno. Reúne todas las condiciones para ser un gran jugador. Quizá su principal hándicap sea la falta de experiencia, pero, si no le damos minutos, difícilmente podrá adquirirla", opinó el preparador catalán.

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También regresan Iván Morales (Barcelos) y Marc Grau (Barça), mientras que Pol Manrubia (Oporto) y Eloi Cervera (Barça) afrontarán su segundo gran torneo con la selección tras debutar en el último Europeo.

La convocatoria mantiene, además, a varios de los habituales en el combinado nacional, como los porteros Càndid Ballart (Reus Deportiu) y Blai Roca (Hockey Club Liceo), junto a César Carballeira (Oporto) y Nil Roca (Benfica).

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El campeonato arrancará con una fase de grupos en la que cada selección disputará tres partidos. Todos los equipos accederán a los cuartos de final, cuyos emparejamientos se establecerán en función de los resultados de la primera ronda.

España ha quedado encuadrada en el grupo A junto a Portugal, Italia y Andorra, a priori el rival más asequible del cuarteto. La fase inicial ofrecerá así a los españoles la oportunidad de medirse de nuevo a dos de sus principales adversarios y calibrar sus opciones de revalidar el título.

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El grupo B estará formado por Chile, Francia, Angola y Argentina, vigente campeona de la Copa de Naciones.

El Mundial se presenta abierto, con varias selecciones aspirantes a la corona. España, vigente campeona y la selección más laureada de la historia con 18 títulos, parte entre las candidatas, aunque tendrá que hacer frente a rivales de la talla de Portugal, que suma 16 campeonatos, además de Argentina (6), Italia (4) y Francia, dispuestas a disputarle el trono. EFE

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avm/cmm