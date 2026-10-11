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El terror argentino llega a Sitges con Octavio Revol: "Quiero mostrar los mitos latinos"

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Lara Malvesí

Sitges (Barcelona), 11 oct (EFE).- El cineasta argentino especializado en género de terror Octavio Revol Molina, que estrena este domingo en el festival internacional de cine de Sitges 'El enigma de Franca Farmín', ha explicado en una entrevista con EFE que con sus historias quiere "mostrar y dar a conocer los mitos y leyendas sobrenaturales de América Latina".

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 Esta película, la cuarta de un cineasta especializado en el género de terror y suspense, explica la historia de Franca Farmín, una joven que tiene un canal de Youtube sobre desapariciones y fenómenos paranormales y que acaba convirtiéndose en protagonista de un caso real sin pretenderlo.

La película se hace eco del caso de una posible criatura que habita en la Laguna del Olvido en Córdoba (Argentina), una de las leyendas reales que fascinan e inspiran al director.

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"Me fascinan las leyendas, los fenómenos. Es también algo muy nuestro. Mi siguiente película de hecho trata sobre uno de los fenómenos ovni más populares de Latinoamérica, en el siglo XX, en el cerro de Uritorco. El lugar es célebre y allí peregrinan muchos curiosos", ha explicado.

Igualmente, su anterior película, 'El Ucumar', también hablaba de un mito argentino que se remonta a la década de los 60 sobre el avistamiento de un extraño y enorme pez en una laguna con extrañas luces en el pelo.

"Seguiré trabajando en torno a todos los mitos folclóricos de Argentina. Hay muchas historias geniales que creo que el mundo debería conocer", ha añadido.

En 'El enigma de Franca Farmín', Revol cruza lenguajes y narrativas visuales actuales de redes sociales. El resultado es un falso documental para el que se ha inspirado en cintas que le influyeron de adolescente, como 'El proyecto de la bruja de Blair'.

"No creo que el cine vaya a pasarse al lenguaje de las redes sociales. Por suerte, el cine como tal seguirá existiendo. Pero las redes sí pueden ser una plataforma para jóvenes creadores para contar sus historias", ha señalado.

Con todo, reconoce la influencia de Youtube, que ha "ha cambiado por completo la forma en que experimentamos el lenguaje audiovisual: hay jóvenes filmándose, produciendo contenido constantemente, capturando cada momento", ha apuntado sobre un tipo de grabación que explota el personaje de Franca.

Por otro lado, la película trata tanto la investigación del caso como la relación desigual que el padre y la madre de la protagonista tienen con ella y que se agudizarán según avance la trama.

"A mí, mis padres me apoyaron siempre con el cine. Soy fanático del terror desde pequeño. Alquilaba una y otra vez los mismos VHS", rememora.

Entre otros, 'Tiburón', de Steven Spielberg, que aún le lleva a sentir "algo de miedo" cuando se mete en el mar o incluso en una piscina.

Preguntado sobre si tras tanta querencia por las leyendas está una creencia en lo sobrenatural, confiesa que no es el del todo "escéptico" sobre estos mitos, aunque rechaza que si existe vida más allá, ésta tenga la forma de "marcianitos verdes".

'El enigma de Franca Farmín' es una coproducción de las productoras argentinas Blurr Stories (con sede también en España) y Cabustra Arts, junto a las coproductoras Red Collision (Colombia) y Sangre Films (España).

En el elenco de actores destaca Florencia Decall como protagonista, así como también Ximena Banús, Mariano Sayavedra y Paula Romero Solano. EFE

(foto)

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