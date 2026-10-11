El Tenerife quiere rehacerse ante un reforzado Girona

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Santa Cruz de Tenerife/Girona, 11 oct (EFE).- El Tenerife buscará rehacerse y engancharse de nuevo a los puestos altos de LaLiga Hypermotion ante un Girona que comenzó algo trastabillado el curso, pero ha enderezado su camino las últimas jornadas y apunta alto en la clasificación.

Tras un nuevo tropiezo en Liga ante el Córdoba, el Tenerife confirmó el mal momento que está viviendo en estas últimas semanas en las que sólo ha podido sumar un punto de los últimos nueve que se han jugado, habiendo encajado ocho goles en sus últimas salidas, cifras que preocupan notablemente a Álvaro Cervera, que se mostró muy duro y autoexigente tras la última jornada.

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La plantilla se mantiene confiada en que es un bache que atraviesa el equipo y podrán darle la vuelta a la situación; por ello confían en este partido frenar la mala racha.

Los de Cervera contarán con la baja de Juanjo por la doble tarjeta amarilla que vio en el Nuevo Arcángel, además de la de Iván Chapela que sufrió un contratiempo muscular y tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda parte, ambos titulares en el duelo ante el Córdoba.

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La buena noticia para los tinerfeños es la recuperación de Nacho Gil y de Jesús Álvarez, dos de los jugadores más importantes para el técnico blanquiazul. Además, el senegalés Christian Gomis vio puerta por primera vez con su nueva casaca y el armenio Grant-Leon Ranos pudo debutar después de esas dolencias físicas que le impidieron comenzar a la par que sus compañeros y lo hizo por todo lo alto, con un tanto a los diez minutos de ingresar en el verde, lo que refuerza la confianza en la parcela ofensiva de los isleños, que mantienen la tarea pendiente en la defensa.

El Girona, cuarto clasificado del campeonato, llega al Heliodoro en una dinámica totalmente opuesta, con un empate en la última jornada ante el Mallorca, pero con diez puntos sumados de los últimos quince disputados, con solo una derrota en el último mes. Por eso el reto es alargar su buena dinámica para seguir escalando posiciones y no alejarse de las posiciones de ascenso directo, a seis puntos.

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En la última jornada el Girona empató con el Mallorca en un partido entre dos recién descendidos, con aroma a Primera (0-0), en el que el conjunto catalán fue superior e hizo méritos para vencer, aunque le lastró la falta de pegada de otros días.

El Girona se quedó sin marcar por primera vez en la presente temporada, pero enlazó la segunda portería a cero y dio muestras de una creciente fiabilidad.

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El regreso de los internacionales Yáser Asprilla y Vladyslav Vanat tras jugar con Colombia y Ucrania debería dar más pólvora al equipo. Se espera que ambos sean titulares frente al Tenerife.

También opositan a la titularidad el central Holmes Junior, después de estrenarse con la selección española sub-18 y el mediocentro Fran Beltrán.

En el apartado de bajas las únicas son las de Jastin García y Cristhian Stuani por lesión.

- Alineaciones probables:

Tenerife: Dani Martín; César, Landázuri, Viereck, David Rodríguez; Gerard Valentín, Fabricio, Pittón, Nacho Gil; Enric Gallego, Gomis.

Girona: Gazzaniga; Javi Boñar, Alejandro Francés, David López, Àlex Moreno; Iván Morante, Izan; Asprilla, Van de Beek, Carles Pérez; y Abel Ruiz.

Estadio: Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz de Tenerife.

Hora: 20.00 hora local (21.00 CET). EFE

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