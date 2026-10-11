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El PP plantea una "reconstrucción nacional" frente al PSOE de "las cloacas y las joyas"

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha planteado al PP como la alternativa para una "reconstrucción nacional" tras las elecciones general del 29 de noviembre frente al PSOE, al que se ha referido como la formación "de las saunas, las cloacas y las joyas".

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la Feria de Productos en León, Muñoz ha subrayado que la próxima cita electoral es una "gran oportunidad" que los españoles "no pueden desaprovechar" para que "España tenga un futuro por delante" sin un Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "no decir nunca la verdad".

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En esta línea, la 'popular' ha subrayado, que de cara a los próximos comicios, el PP pone en valor el "esfuerzo y sacrificio" de la gente, un contexto en el que ha acusado a la izquierda de no saber lo que es esto.

"La gente no tiene problemas con el sacrificio, lo que no quieren es que vivan de su sacrificio", ha asegurado al respecto, para desvincular de los recortes el "sacrificio" al que se refiere el PP en esta precampaña.

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En este sentido, ha acusado a la izquierda de llevar "ocho años viviendo del esfuerzo de la gente" y de deteriorar su calidad de vida, al afirmar que ahora "resulta más difícil" comprar o alquilar una vivienda y "llegar a final de mes". "No estamos condenados a ser trabajadores pobres", ha manifestado, antes de advertir que hay personas que trabajan y necesitan "ayudas públicas porque no pueden vivir con el esfuerzo de su trabajo".

También ha asegurado que los empresarios con los que ha hablado en su visita a la feria leonesa le han reclamado una bajada de impuestos ante las dificultades de sus negocios, un contexto en el que Muñoz ha lamentado que "nunca jamás los españoles habían pagado más impuestos y tenido peores servicios públicos".

Así, ha achacado al Ejecutivo central "exprimir impuestos" y destinar dinero a "mordidas de contratos" y a la contratación de "amantes para ministros", entre otras actuaciones que plasman, a su juicio, un "abismo moral" en la izquierda.

Por otro lado, Muñoz, cuestionada por si volverá a encabezar la lista al Congreso por León, no ha confirmado su candidatura, pero ha expresado su voluntad de continuar: "El mayor orgullo y el mayor honor de mi vida ha sido representar a los leoneses".

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