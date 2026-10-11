El PP plantea el 29N como una elección entre las "cloacas" del PSOE o la "reconstrucción"

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León, 11 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso y de la campaña electoral, Ester Muñoz, ha planteado este domingo las elecciones generales del 29 de noviembre como una elección entre el PSOE, al que ha identificado con “las saunas” y “las cloacas”, y un PP que, según ha defendido, representa la “reconstrucción nacional”.

Durante una visita a la Feria de los Productos de León, la diputada popular ha trasladado así a la precampaña el mensaje defendido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha sostenido que los españoles deberán decidir entre dos modelos políticos en las urnas.

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A un lado ha situado al PSOE, al que ha acusado de estar relacionado con “saunas”, “cloacas” y de “contrabandear joyas”, además de lanzar otras acusaciones sobre diferentes investigaciones. Al otro lado ha colocado a su partido, el PP, que ha vinculado con una política basada en el “esfuerzo y el trabajo”.

Muñoz ha acusado además al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “vivido del esfuerzo de la gente, destruyendo su calidad de vida”, y ha sostenido que los españoles “no están condenados” a no llegar a final de mes, tener dificultades para acceder a una vivienda o convertirse en “trabajadores pobres”.

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La dirigente popular se ha referido también al acto de precampaña que Sánchez ha protagonizado este domingo en Ponferrada (León) y ha utilizado la ausencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para acusar al jefe del Ejecutivo de mentir.

“Dijo que las elecciones serían en 2027 y mintió; que habría presupuestos generales y mintió; y que utilizaría a Zapatero en campaña y volvió a mentir”, ha afirmado Muñoz, quien también ha lanzado duras acusaciones contra el expresidente del Gobierno.

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En materia de vivienda, uno de los asuntos que están centrando la precampaña, la portavoz del PP ha atribuido al periodo de Gobierno de Sánchez “más de 270.000 desahucios” y ha acusado a la izquierda de encontrarse en un “abismo moral”.

Muñoz se ha mostrado dispuesta a volver a encabezar la candidatura del PP por León en las elecciones del 29N, a expensas de la decisión del partido, algo que ha asegurado que asumiría con el “mayor orgullo y honor”. EFE

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(Foto)