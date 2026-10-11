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El PP plantea el 29N como una elección entre las "cloacas" del PSOE o la "reconstrucción"

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León, 11 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso y de la campaña electoral, Ester Muñoz, ha planteado este domingo las elecciones generales del 29 de noviembre como una elección entre el PSOE, al que ha identificado con “las saunas” y “las cloacas”, y un PP que, según ha defendido, representa la “reconstrucción nacional”.

Durante una visita a la Feria de los Productos de León, la diputada popular ha trasladado así a la precampaña el mensaje defendido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha sostenido que los españoles deberán decidir entre dos modelos políticos en las urnas.

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A un lado ha situado al PSOE, al que ha acusado de estar relacionado con “saunas”, “cloacas” y de “contrabandear joyas”, además de lanzar otras acusaciones sobre diferentes investigaciones. Al otro lado ha colocado a su partido, el PP, que ha vinculado con una política basada en el “esfuerzo y el trabajo”.

Muñoz ha acusado además al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “vivido del esfuerzo de la gente, destruyendo su calidad de vida”, y ha sostenido que los españoles “no están condenados” a no llegar a final de mes, tener dificultades para acceder a una vivienda o convertirse en “trabajadores pobres”.

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La dirigente popular se ha referido también al acto de precampaña que Sánchez ha protagonizado este domingo en Ponferrada (León) y ha utilizado la ausencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para acusar al jefe del Ejecutivo de mentir.

“Dijo que las elecciones serían en 2027 y mintió; que habría presupuestos generales y mintió; y que utilizaría a Zapatero en campaña y volvió a mentir”, ha afirmado Muñoz, quien también ha lanzado duras acusaciones contra el expresidente del Gobierno.

En materia de vivienda, uno de los asuntos que están centrando la precampaña, la portavoz del PP ha atribuido al periodo de Gobierno de Sánchez “más de 270.000 desahucios” y ha acusado a la izquierda de encontrarse en un “abismo moral”.

Muñoz se ha mostrado dispuesta a volver a encabezar la candidatura del PP por León en las elecciones del 29N, a expensas de la decisión del partido, algo que ha asegurado que asumiría con el “mayor orgullo y honor”. EFE

fps/aam/ros

(Foto)

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