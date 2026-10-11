El japonés Tomoyuki bate el récord del mundo de 400 estilos en piscina corta

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El japonés Matsushita Tomoyuki confirmó su magnífica progresión al batir este domingo, en el transcurso de los campeonatos nacionales que se disputan en Saga, el récord mundial de los 400 metros estilos.
Tomoyuki, de 21 años, nadó la prueba en un tiempo de 3:54.33, con el que superó la plusmarca que poseía su compatriota Daiya Seto de 3:54.81 que logró el 20 de diciembre de 2019 en Las Vegas durante la Liga Internacional de natación.
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El japonés logró parciales de 53.62 en mariposa, 59.84 en espalda, 1:05.21 en braza y 55.66 en estilo libre. EFE
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