Espana agencias

El Getafe pierde sus señas de identidad

Guardar

Juan José Lahuerta

Madrid, 11 oct (EFE).- El Getafe salió del Camp Nou con una derrota contundente (3-0), pero también con una preocupación que va más allá del resultado: la pérdida de las señas de identidad que han caracterizado a los equipos de José Bordalás. Tres goles encajados, errores defensivos evitables y apenas cuatro remates dibujaron una actuación que el propio entrenador resumió con una frase: "Mi equipo debe ser reconocible. Hoy no lo ha sido".

PUBLICIDAD

El técnico azulón no buscó excusas en la superioridad del Barcelona, que dominó el encuentro de principio a fin. Al contrario, lamentó las facilidades concedidas por sus jugadores, especialmente en los dos primeros tantos, y calificó los errores defensivos de "tiro al pie". Una autocrítica que refleja su preocupación por un equipo que no consiguió sostenerse atrás ni encontrar soluciones en ataque.

"No hemos competido como debíamos", reconoció Bordalás, que se mostró especialmente contrariado por la manera en la que su equipo encajó los goles. La derrota, más allá de la diferencia de calidad entre ambos equipos, dejó al descubierto problemas que el Getafe deberá corregir para recuperar la solidez que habitualmente ha caracterizado su juego.

PUBLICIDAD

El partido comenzó de la peor manera posible para el Getafe. Anthony Gordon adelantó al Barcelona cuando apenas se habían disputado dos minutos y obligó al conjunto azulón a modificar un escenario en el que necesitaba sentirse cómodo, mantener el orden y reducir los espacios.

El segundo tanto, obra de Gabriel Jesus a la media hora, llegó después de una pérdida de Zaid Romero dentro del área. Una acción especialmente dolorosa para un equipo que acostumbra a conceder pocas facilidades y que, frente al Barcelona, vio cómo sus errores contribuían a aumentar la diferencia en el marcador.

"Hemos encajado en el primer minuto y el segundo gol es un regalo", lamentó Bordalás, que insistió en la importancia de cuidar los detalles ante rivales de la entidad del Barcelona.

La tarde tampoco fue afortunada para Romero, que siete minutos después de su error tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias musculares en la pierna izquierda. Su posible ausencia, pendiente de las pruebas médicas, añade otra preocupación a la defensa azulona.

Koundé completó la goleada en el minuto 73, cuando el Getafe ya había mostrado sus dificultades para reaccionar. El Barcelona terminó con 23 remates, ocho entre los tres palos y siete ocasiones claras, unos registros que reflejan las facilidades de las que disfrutó el conjunto azulgrana para acercarse a la portería rival.

El Getafe acumula diez goles encajados en ocho jornadas. Una cifra que invita a revisar el funcionamiento defensivo de un equipo acostumbrado a competir desde el orden y la capacidad para incomodar a sus adversarios.

Si las estadísticas defensivas dejaron motivos para la reflexión, las ofensivas fueron todavía más llamativas. El Getafe apenas remató cuatro veces durante todo el encuentro, sólo una entre los tres palos, y no generó ninguna ocasión clara.

Pero hubo un registro especialmente significativo: los futbolistas azulones apenas tocaron tres veces el balón dentro del área del Barcelona durante los noventa minutos. Traducido, su presencia en el área rival fue prácticamente testimonial.

La diferencia en la circulación también fue considerable. El Barcelona completó 862 pases frente a los 173 del Getafe, incapaz de encontrar continuidad con el balón o de superar con regularidad la presión de su adversario.

Los problemas ofensivos, además, no son exclusivos del encuentro del Camp Nou. El equipo de Bordalás suma únicamente cuatro goles en ocho jornadas, una media de 0,5 tantos por partido que refleja las dificultades para transformar sus aproximaciones en ocasiones y sus ocasiones en goles. Sólo han marcado Enes Ünal, Ramón Terrats, Martín Satriano e Iván Azón.

La derrota frente al Barcelona dejó así una doble tarea pendiente en el Getafe: recuperar la seguridad defensiva y mejorar una producción ofensiva muy escasa. Dos aspectos fundamentales para un equipo que ha construido buena parte de su competitividad sobre el equilibrio entre ambas facetas.

Bordalás fue el primero en reconocerlo después del encuentro: "No estoy nada contento. No me voy a camuflar, soy un ganador y mi equipo debe ser reconocible".

El Getafe deberá recuperar esa identidad en sus próximos compromisos. Perder en el Camp Nou entra dentro de las posibilidades de cualquier equipo, pero hacerlo sin apenas inquietar al rival y concediendo facilidades atrás es lo que más preocupó a su entrenador. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Se trata de un plato fácil, económico y lleno de sabor que sirve como aperitivo, entrante o cena ligera

Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Felipe VI y Letizia presiden este lunes el acto militar por la Fiesta Nacional, que repite el trazado entre Atocha y la plaza de Colón

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 11 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 11 octubre

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 12 al viernes 16 de octubre: Curro promete vengar la muerte de Jana y Máximo rompe su compromiso

La serie de RTVE mantiene contra las cuerdas varias relaciones y el futuro de Leocadia tras el descubrimiento de Curro

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 12 al viernes 16 de octubre: Curro promete vengar la muerte de Jana y Máximo rompe su compromiso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cortes de tráfico en Madrid durante el desfile del 12 de octubre: calles cerradas y cambios en la movilidad

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

ECONOMÍA

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero