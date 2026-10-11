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Condenada por vender mascarillas falsas de Real Madrid, Atlético y diversas marcas

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Madrid, 11 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una ciudadana china a un año de prisión y una multa de 2.160 euros por vender en un local del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) mascarillas falsas de Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y diversas marcas.

En una sentencia la Audiencia considera a M.L. autora de un delito contra la propiedad industrial y establece además que indemnice con un total de más de 24.000 euros a las entidades cuyas marcas reprodujo fraudulentamente en las mascarillas.

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En concreto Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Louis Vuitton, Tous, Carolina Herrera, Audi, BMW, Gucci, Polo Lauren, New Balance, Fila, Nike, Chanel, Disney, Under Armour, Dior, Versace, Adidas, Phlipp Plein y Vans.

El tribunal declara probado que M.L., de 41 años y propietaria de un local abierto al público en el polígono industrial Cobo Calleja y un almacén en Fuenlabrada, ofertaba mascarillas con inscripciones de dichas marcas.

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Agentes de la Policía Nacional inspeccionaron el 10 de septiembre de 2020 el local y el almacén regentados por M.L., donde hallaron 2.326 mascarillas con inscripciones del Real Madrid, 650 del Atlético de Madrid, 514 del Fútbol Club Barcelona.

Además 5.720 de Adidas, 3.117 de Nike, 2.388 de Fila, 887 de Disney, 637 de Tous, 387 de Louis Vuitton, 305 de Audi, 281 de BMW, 250 de Vans, 215 de Polo Lauren, 169 de Gucci, 150 de Under Armour, 125 de Chanel, 120 de Dior, 100 de Versace, 96 de Carolina Herrera, 17 de Philpp Plein y nueve de New Balance.

También encontraron 140 de Puma y 45 de Givenchy pero los titulares de estas marcas renunciaron expresamente a la indemnización que les pudiera corresponder.

La resolución señala que la condenada hubiera podido obtener un beneficio estimado de casi tres mil euros solo con la venta de las mascarillas de trece de las marcas que fueron tasadas pericialmente.

En el almacén se intervinieron igualmente tres tipografías de logotipos y leyendas de diversos colores de diferentes marcas.

La Sala explica que la sentencia es consecuencia del acuerdo de conformidad que la condenada llegó con la Fiscalía para que esta redujese su petición inicial de tres años de cárcel a cambio de que reconociera los hechos en el juicio.

Dado que M.L. carece de antecedentes penales el tribunal otorga a la condenada la suspensión de la ejecución de la pena de un año de prisión que le ha impuesto con la condición de que no delinca en un plazo de dos años y a que satisfaga el importe de la responsabilidad civil. EFE

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