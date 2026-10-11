Comuns respeta que Rufián concurra con ERC y sigue trabajando para armar el Frente Amplio

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Barcelona, 11 oct (EFE).- Comuns "respeta" que el actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, concurra de nuevo con su partido a las próximas elecciones generales, pero "lamenta" que "no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas" por el que trabajarán "activamente".

Gabriel Rufián repetirá como cabeza de cartel de este partido independentista en las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Así lo ha anunciado ERC en un comunicado difundido este domingo, en el que concreta que "la decisión se formalizará hoy en una reunión de la ejecutiva nacional del partido".

"Respetamos la decisión de Gabriel Rufián de seguir bajo las siglas de ERC -han señalado fuentes de los Comuns-, pero lamentamos que no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas para maximizar las opciones de frenar y volver a derrotar a las derechas, como ya se hizo en 2023".

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Estas fuentes han subrayado que los Comuns siguen "comprometidos y trabajando activamente para la articulación de un Frente Amplio de ámbito estatal que dé respuesta a la voluntad de unidad expresada de forma reiterada por la ciudadanía". EFE