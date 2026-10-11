Bendodo (PP): Las fronteras "no pueden ser un cachondeo por la debilidad" de Sánchez

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Málaga, 11 oct (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido de que las fronteras españolas "no pueden ser un cachondeo por culpa de la debilidad y los compromisos, no se sabe cuáles, del Gobierno de Pedro Sánchez".

Bendodo ha asegurado que si gobierna el PP, tras las próximas elecciones del 29 de noviembre, no lo van a tener tan fácil para violentar las fronteras porque "lo mas importante que tiene un país es su identidad", y ha lamentado que este Gobierno "está arruinando a España y a los españoles".

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En un acto conmemorativo por la festividad del 12 de octubre en Málaga y en el que la formación ha desplegado una gran bandera de España, Bendodo se ha referido a Ceuta como "ciudad hermana" cuya frontera ha sido "violentada".

Ha asegurado que con estas elecciones España "podrá salir del pozo donde nos ha colocado el sanchismo, que no el Partido Socialista. Es sanchismo, porque el PSOE creedme, prestó un gran servicio a España en la transición" y ha indicado que "cometió errores y aciertos como nosotros".

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Ha asegurado que Sánchez ha convertido el PSOE "en un proyecto personal de resistencia de una persona que solo busca defenderse de la corrupción que rodea a su partido, a su Gobierno y a su familia". EFE