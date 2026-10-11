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120-83. El Real Madrid, en proceso de expansión, aplasta al Kids&Us Manresa

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 11 oct (EFE).- El Real Madrid, en su partido más cómodo en lo que va de curso, se paseó ante el Kids&Us Manresa (120-83), colista, exhibiendo un juego coral, con Olivier Sarr destacando por encima del resto pero con nueve jugadores por encima de los diez puntos de valoración.

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Sacudida la presión de ganar por fin en la Euroliga, objetivo conseguido entre semana al doblegar también en casa al Partizan de Belgrado, afrontaba el conjunto blanco el choque deseoso de seguir invicto en la competición doméstica, dando descanso entre otros a Timothé Luwau-Cabarrot.

Enfrente, un Manresa por cuyo banquillo pasó hace no demasiado Pedro Martínez y que en los últimos años se había convertido en uno de los visitantes más combativos en el Movistar Arena, ganando en dos de los cinco viajes previos. Uno de esos triunfos además, el de marzo de 2024, dio el pistoletazo de salida a una racha de treinta y siete partidos sin perder como anfitrión del bando madridista en liga, récord histórico de la competición.

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Sin embargo en esta ocasión sólo pudo enseñar los dientes tres minutos, hasta que Timmy Allen puso el empate a ocho con un triple. A partir de ahí, fundido a negro ante un rival que vivió su faena más plácida en lo que va de curso, destapada con un parcial de 14-1 manufacturado casi en su totalidad por el italiano Gabriele Procida y el argentino Facundo Campazzo, siete puntos el primero y cinco el segundo.

Benítez, con una canasta sobre la bocina del final del primer cuarto, cosió un poco la herida. Pero fue algo temporal porque los de casa volvieron con ganas, multiplicando por más de tres su porcentaje de triples en el segundo acto y dominando el rebote defensivo.

Así las cosas, un triple del finlandés Mikael Jantunen elevó la renta favorable por encima de la doble decena. La superioridad llegó para quedarse y, al descanso, el Real Madrid se fue veinticuatro arriba, con el trabajo de toda la mañana ya hecho en apenas veinte minutos.

A pesar de ello la entrada daba derecho a disfrutar también de una segunda parte que apuntaba a tortura para el Manresa, más teniendo en cuenta que el contrario salió con ganas de dignificar la profesión y de regalarle a sus aficionados un triunfo incontestable.

Por ello la ventaja en algunos tramos, y también al cumplirse la media hora, tocó los treinta puntos. Todo ello a pesar de que los de blanco no lograron replicar, ni de lejos, la excelencia alcanzada en el tiro lejano durante el segundo cuarto y de que pasaron a tener más protagonismo jugadores como el poco habitual Olivier Sarr (86-56, m.30).

Si intrascendente era ya el tercer acto, qué decir del último. Sin nada en juego y pensando en la semana de tres partidos que se le avecina el Real Madrid, guiado por Jantunen, no necesitó más que la inercia para terminar llevándose la cita de manera contundente.

- Ficha técnica:

120 – Real Madrid (34+28+24+34): Smith Jr. (14), Maledon (10), Abalde (7), Okeke (11), Tavares (4) -cinco inicial-, Feliz (9), Campazzo (8), Pradilla (10), Jantunen (9), Llull (7), Procida (15) y Sarr (16).

83 – Kids&Us Manresa (22+16+18+27): Notae (5), Villar (5), Agbo (12), Minchev (13), Oriola (6) -cinco inicial-; Kolenda (8), Benítez (8), Bassas (-), Tamba (4), Fernández (1) y Allen (11) y Ongenda (10).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Jorge Martínez y Leandro Nicolás Lezcano. Eliminaron por cinco faltas personales a Notae (min.33).

Incidencias: partido de la jornada número tres de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 7.115 espectadores. EFE

(foto)

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