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1-3. España doblega a una combativa Argentina y conquista su noveno Mundial

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- La selección española femenina de hockey patines se proclamó este domingo campeona del mundo por novena vez en su historia, la segunda consecutiva, tras derrotar por 1-3 a una Argentina mucho más competitiva que la que había caído por 7-1 en la fase de grupos, en la final disputada en Asunción (Paraguay)

El conjunto que dirige Sergi Macià puso así el broche a un torneo impecable, saldado con pleno de victorias, para ampliar su dominio histórico con un noveno oro mundial, tres más que Argentina, su más inmediata perseguidora. Una corona que, sin embargo, tuvo que trabajar mucho más de lo que sugería el contundente precedente entre ambas selecciones.

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Porque esta vez Argentina no fue un rival sometido. Sin su capitana, Luciana Agudo, el combinado albiceleste planteó una final mucho más abierta, intensa y eléctrica, con constantes alternativas y ocasiones en ambas áreas. España tuvo que emplearse a fondo para contener a un adversario que, lejos de acusar la goleada de la fase de grupos, salió dispuesto a discutirle el título de tú a tú.

Julieta Fernández y Adriana Soto pusieron a prueba a la portera española, Ana Ferrer, mientras que, en el otro extremo de la pista, Aina Florenza estrelló un lanzamiento en el larguero. Argentina terminó la primera mitad mejor posicionada, con más presencia ofensiva y un ritmo de partido que favorecía sus intereses, aunque el marcador seguía sin moverse.

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Tras el descanso, España dio un paso adelante y encontró el premio en la capitana Marta Piquero, que remató en el segundo palo un envío de María Sanjurjo para abrir el marcador (0-1, min.33).

El tanto cambió el escenario de la final y descolocó a una Argentina que, cuatro minutos después, encajó un segundo golpe: Aimee Blackman amplió la ventaja española (0-2) y estuvo cerca de sentenciar poco después con un lanzamiento que se estrelló en el palo.

Pero Argentina no había dicho su última palabra. El conjunto albiceleste se aferró a sus opciones y encontró recompensa a cinco minutos del final, cuando Lucía Maldonado redujo distancias (1-2, min. 45) y devolvió toda la incertidumbre a una final que España parecía tener bajo control.

El desenlace se convirtió entonces en un ejercicio de resistencia para las españolas. A cuatro minutos de la conclusión, la tarjeta azul a Victòria Porta dejó al equipo de Sergi Macià en inferioridad numérica durante dos minutos, una oportunidad que Argentina aprovechó para volcarse sobre la portería de Ana Ferrer en busca del empate.

España resistió el último asedio argentino, recuperó la igualdad numérica y afrontó los segundos finales con el título aún en juego. Con la portera-jugadora sobre la pista para forzar la prórroga, Argentina se volcó al ataque, pero Aina Florenza aprovechó la portería desguarnecida para firmar el 1-3 definitivo y sellar la novena corona mundial de España, que reafirma así su dominio en el hockey patines femenino.

- Ficha técnica:

1 - Argentina: Jara, Gómez, Valentina Fernández, Julieta Fernández, Soto -cinco inicial-, Agudo, Felamini, Maldonado (1), Abaid y Guzzo (p.s).

3 - España: Ferrer; Florenza (1), Piquero (1), Sanjurjo, Porta -cinco inicial-, Roces, Colomer, Blackman (1), Salvanyà y Salvat (p.s).

Goles: 0-1, min.33: Marta Piquero. 0-2, min.37: Aimee Blackman. 1-2, min.45: Lucía Maldonado. 1-3, min.49: Aina Florenza.

Árbitros: Pedro Figueiredo (POR) y Anthony Hyde (USA). Mostraron tarjeta amarilla al técnico Darío Giuliani (min.31), por parte de Argentina, y al técnico Sergi Macià (min.48), por parte de España. Mostraron tarjeta azul a Victòria Porta (min.46), por parte de España.

Incidencias: Final del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay). EFE

avm/cmm

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