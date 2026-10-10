Un acertante de Fuenlabrada (Madrid) gana 1.279.800 euros en la Primitiva del sábado

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Madrid, 10 oct (EFE).- En el sorteo de La Primitiva de hoy sábado 10 de octubre existe un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario), validado en Fuenlabrada (Madrid), que cobrará un premio de 1.279.9800 euros.

El acertante compró su boleto en la administración de loterías número 9 de Fuenlabrada, situada en calle de Huesca número 3.

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Combinación ganadora: 16-18-20-22-29-10

Complementario: 11 y Reintegro: 7

JOKER: 9871681

EFE

fp