Un acertante de Fuenlabrada (Madrid) gana 1.279.800 euros en la Primitiva del sábado

Madrid, 10 oct (EFE).- En el sorteo de La Primitiva de hoy sábado 10 de octubre existe un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario), validado en Fuenlabrada (Madrid), que cobrará un premio de 1.279.9800 euros.
El acertante compró su boleto en la administración de loterías número 9 de Fuenlabrada, situada en calle de Huesca número 3.
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Combinación ganadora: 16-18-20-22-29-10
Complementario: 11 y Reintegro: 7
JOKER: 9871681
EFE
fp
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