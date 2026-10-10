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Temas del día de EFE España del sábado 10 de octubre de 2026 (13:30 horas)

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ELECCIONES GENERALES

 Dos Hermanas (Sevilla) - Sánchez se compromete a que la política de vivienda no tenga fecha de caducidad

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(Texto enviado a las 13:29. 166 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Feijóo promete una "reconstrucción nacional" total y buscará al que nunca ha votado al PP

(Texto enviado a las 13:17. 595 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ayuso dice que teme "trampas" el 29N porque en 2023 hubo "gente" que no recibió papeletas

(Texto enviado a las 12:51. 501 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Garriga (Vox): "El 29N es la última oportunidad para que los españoles recuperen España"

(Texto enviado a las 09:09. 543 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - ERC afirma que "subirá el precio" para volver a investir a Pedro Sánchez

(Texto enviado a las 13:19. 174 palabras)

Barcelona - Comuns apremia a Rufián a "decidir" si quiere ser candidato de ERC o ir con Frente Amplio

(Texto enviado a las 12:31. 449 palabras) (Foto)

San Sebastián - ERC y EH Bildu reeditarán su coalición al Senado para hacer frente al "bloque reaccionario"

(Texto enviado a las 08:52. 323 palabras)

Vitoria - EH Bildu: El 29N hay partido, es posible ganar a la extrema derecha

(Texto enviado a las 12:47. 249 palabras)

Sevilla - Adelante Andalucía se presenta como el voto útil frente a la derecha

(Texto enviado a las 12:46. 452 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Bilbao - El PNV "no cejará" en su exigencia a Sánchez de las transferencias estatutarias pendientes

(Texto enviado a las 12:43. 524 palabras)

CRISIS VIVIENDA

Madrid - La vivienda cala de lleno en el discurso electoral y el descontento sigue en la calle

(Texto enviado a las 09:26. 657 palabras) (Foto)

- Ayuso insinúa que un grupo con antecedentes terroristas gestiona la acampada de Sol

(Texto enviado a las 12:23. 198 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Turnos para ir a clase, asambleas y reparto de tareas: un día en la acampada de Barcelona

(Texto enviado a las 09:34. 668 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

HUELGA GENERAL

Madrid - CCOO y UGT prevén registrar la próxima semana la convocatoria de huelga general del 11N

(Texto enviado a las 09:21. 730 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55021629186)

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - El precio mayorista de la electricidad afronta el tercer otoño más caro de su historia

(Texto enviado a las 09:38. 794 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023093391)

EXPLOTACIÓN SEXUAL

Ibiza - La Guardia Civil libera en Ibiza a 25 mujeres explotadas sexualmente

(Texto enviado a las 10:45. 536 palabras) (Foto)

VIOLENCIA SEXUAL

Madrid - Cuando la palabra es un muro, la Policía escucha con dibujos

(Texto enviado a las 08:30. 687 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SALUD MENTAL

Madrid - Cuidar la salud mental en edades tempranas reduce a la mitad trastornos en la adolescencia

(Texto enviado a las 07:30. 810 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55021575248, 55021634551)

Logroño - Una intervención temprana en salud mental reduce la cronificación y el abuso de fármacos

(Texto enviado a las 11:21. 608 palabras)

LIBERTAD PRENSA (Entrevista)

Madrid - Reporteros Sin Fronteras busca un compromiso contra los ataques a periodistas en campaña

(Texto enviado a las 09:00. 779 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

COMUNICACIÓN DESINFORMACIÓN

València - Un nuevo sistema de alerta temprana detecta desinformación con riesgo de hacerse viral

(Texto enviado a las 09:42. 527 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023430787)

TIEMPO LLUVIAS

Barcelona - Intensifican la búsqueda del niño desaparecido en Granollers (Barcelona) en el temporal

(Texto enviado a las 12:31. 146 palabras)

Tarragona/Madrid - Las lluvias torrenciales, un fenómeno con el que "tenemos que acostumbrarnos a convivir"

(Texto enviado a las 09:30. 884 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021594081, 55021579884)

TRÁFICO PUENTE

Madrid - Tráfico lento en salidas de Madrid y Barcelona en el segundo día del puente del Pilar

(Texto enviado a las 10:34. 212 palabras)

FIESTA NACIONAL

Madrid - Casi 4.400 militares marcharán en el desfile del 12 de octubre en el que debutan los 8x8

(Texto enviado a las 10:18. 783 palabras)

MUJERES RURALES

Madrid - Los diferentes perfiles de la mujer agricultora y extranjera en España

(Texto enviado a las 10:58. 762 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023385451, 8023692876)

PALACIO REAL

Madrid - La historia de los regios leones que compró Velázquez, hoy custodios del Salón del Trono

(Texto enviado a las 09:15. 839 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE SITGES

Sitges (Barcelona) - El actor y director Kevin Bacon presenta junto a su esposa, Kyra Sedgwick, y su hijo, Travis Bacon, 'Family Movie', en un tercer día del festival internacional de cine de Sitges en el que los 'fans' también disfrutarán de 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo', de Carles Torrens; 'Colony', de Yeon Sang-ho; 'Océano Titánico', de Konstantina Kotzamani y 'Sick', de Agata Trzebuchowska.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El director Peter Jackson ('El señor de los anillos') recibe el premio Honorífico del festival internacional de cine de Sitges, donde hace treinta años presentó el clásico de género 'Braindead', que ahora vuelve a exhibirse en 4K.

(Texto)

- A las 23:15 horas

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

18:30h.- Toledo.- FARCAMA 2026.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, visita la Feria de Artesanía (Farcama) de Castilla-La Mancha. Parque de La Vega. (Texto)

18:30h.- Zaragoza.- FIESTAS PILAR.- Pleno de entrega de la Medalla de Oro de Zaragoza a Ibercaja y de las distinciones como hijos predilectos y adoptivos al CEIP Ramiro Soláns, a Lucía Ruiz García, a 'Libros que importan' y a Carlos Pascual López. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

21:00h.- Zaragoza.- FIESTAS PILAR.- Con la lectura del pregón a cargo del servicio de bomberos, Zaragoza abre sus fiestas patronales, en honor a la Virgen del Pilar, que se desarrollan hasta el día 18 de octubre con programación repartida por toda la ciudad, con más de cien conciertos, circo, teatro, deporte o danza, además de la Ofrenda de Flores, la de Frutos y el Rosario de Cristal. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:30h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Novillada con picadores con reses de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta para Álvaro Serrano, en solitario. Plaza de las Ventas. (Texto)

19:00h.- Benalmádena (Málaga).- FESTIVAL BENALMÁDENA.- Inauguración de la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Benalmádena. Plaza de Austria s/n. (Texto) (Foto)

20:30.- Madrid.- HISPANIDAD 2026.- El cantante colombiano Sebastián Yatra ofrece un concierto dentro de las fiestas de la Hispanidad en Madrid. (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:30h.- Ferrol (A Coruña).- MÚSICA DEPEDRO.- Jairo Zavala, musicalmente conocido como Depedro, ofrece un concierto en Ferrol. Teatro Jofre. (Texto) (Foto)

21:00h.- Sevilla.- DISEÑO MODA.- Presentación de la nueva colección de la diseñadora mexicana Regina Dondé, bajo el título 'Tiempos de vuelo', una propuesta sobre libertad y raíces. Real Fábrica de Artillería.

23:15h.- Sitges (Barcelona).- CINE SITGES.- El director Peter Jackson ('El señor de los anillos') recibe el premio Honorífico del festival internacional de cine de Sitges. Auditori Melià. (Texto)

EFE

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