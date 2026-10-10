Temas del día de EFE España del domingo 11 de octubre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los líderes nacionales del PSOE y Vox afrontan el primer fin de semana de la precampaña con actos de partido que llevarán al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, a Ponferrada (León), y al presidente de Vox, Santiago Abascal, a Estepona (Málaga).

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid- Se espera que en las próximas horas el Tribunal Supremo decida si mantiene o levanta la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la instrucción gubernamental de la ley de nietos, ya que el censo electoral se cierra este lunes día 12.

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SEMANA POLÍTICA

Madrid - Los partidos ponen en marcha sus maquinarias electorales en el inicio de la precampaña en una semana clave para las formaciones como Frente Amplio que aún no han decidido quién será su candidato y con todas las miradas en el viaje de los reyes a Ceuta y Melilla.

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(Texto a las 09:45. 520 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8021592702)

JUICIO LEZO

Madrid - La Audiencia Nacional iniciará el martes el primer juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en relación con el caso Lezo, por el que fue detenido en 2017 y estuvo más de seis meses en prisión provisional, en el que la Fiscalía pide seis años de prisión por supuesto delito de cohecho en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II.

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(Texto a las 09:30. 695 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8010181389)

SALARIOS VIVIENDA

Madrid - La crisis de inflación de los últimos años y el fuerte encarecimiento de la vivienda han lastrado la recuperación de los salarios en España que, pese a crecer en términos nominales, siguen en niveles moderados y por debajo de la media europea.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021602668)

Sevilla - Hace dos años, Rosario, una vecina del casco antiguo de Sevilla, recogió una carta que le habían dejado bajo su puerta mientras su marido agonizaba en un hospital: los nuevos propietarios de su casa la avisaban de que se fuese, tras haberla subastado su banco por impago, y ahora, con 75 años y un 38 % de discapacidad, está amenazada de desahucio sin tener sitio a donde ir.

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CENTROS DATOS

Zaragoza - Aragón se ha convertido en el gran laboratorio español de los centros de datos de inversiones milmillonarias, capaces de transformar el tejido productivo pero también de anticipar los interrogantes de una industria que necesita enormes cantidades de electricidad, suelo y agua y cuya aportación al empleo y al territorio empieza a cuestionarse desde diferentes ámbitos.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8022058197)

TRIBUNALES LISTERIOSIS

Sevilla - El macrojuicio del conocido como 'caso Magrudis' por el brote de listeriosis en carne mechada que se produjo en 2019, el mayor en España hasta el momento y que llegó a provocar en su día cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas, prevé iniciar sus sesiones este viernes en la Audiencia de Sevilla.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8012770022)

ABORTO FEMINISMO (Entrevista)

Barcelona - La activista mexicana Verónica Cruz, fundadora de la organización Las Libres, alerta en una entrevista con EFE de la fragilidad de las leyes sobre los derechos reproductivos de las mujeres y hace un llamamiento al movimiento feminista a “no abandonar las calles” frente al avance de sectores conservadores a nivel global.

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CAMBIO CLIMÁTICO

Madrid - La dana de 2024 y sus mortíferas riadas, los megaincendios que han devorado miles de hectáreas en todo el territorio y las olas de calor abrasadoras sufridas en el país son los episodios más claros que han evidenciado el impacto que está teniendo el cambio climático en España en los últimos años.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8022478432)

MÚSICA DISCO (Entrevista)

Madrid - Quevedo, Cruz Cafuné, Lola Índigo, Sebastián Yatra, La Pantera... La lista de artistas con los que ha colaborado el canario Lucho RK es amplia y vertiginosa en solo cinco años en la música y logra otro hito con su primer disco, un canto a la torpeza del principiante que se mueve más por instinto y ganas, y sobre el que habla con EFE en una entrevista. Javier Herrero.

(Texto a las 10:00. 752 palabras)

CINE SITGES

Barcelona - Las películas 'Gummy', de Javi Prada, y 'Las hijas', el primer largometraje de Daniel Romero, se presentan en un festival internacional de cine de Sitges en el que el premiado Peter Jackson mantendrá un encuentro con seguidores de cine fantástico y Alejandro Amenábar será premiado por el certamen.

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- A las 11:00 horas

- El cineasta argentino de cine de terror Octavio Revol estrena en el festival internacional de cine de Sitges 'El enigma de Franca Farmín', con la que se ha propuesto enseñar al mundo los mitos sobrenaturales de la cultura latina, tal y como ha explicado en una entrevista con EFE. Lara Malvesí.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:30h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene en la reunión del consell nacional de los socialistas catalanes. Casal Socialista Joan Reventós y 'streaming' en el canal de YouTube del PSC. (Texto)

11:00h.- Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).- PARTIDOS COMUNES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acompañado de la coordinadora nacional de Comuns Candela López y otros dirigentes del partido, participa en un encuentro con representantes de su espacio político en el Baix Llobregat. La Unió Coral de Sant Feliu. Passeig Bertrand, 13. (Texto)

11:30h.- Ponferrada (León).- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto en Ponferrada. Calle de la Energía, 2 y 'streaming' en las redes sociales del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.-León. ELECCIONES PP.- La portavoz de campaña del PP y del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a la Feria de productos de León. Entrada del Palacio de Exposiciones de León

18:00h.- Estepona (Málaga).- ELECCIONES GENERALES.- El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto público en Estepona (Málaga) Sol Marbella Estepona Atalaya Park. Avenida de las Golondrinas, 1 (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:45h.- Madrid.- FIESTA NACIONAL.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una videoconferencia con los contingentes españoles desplegados en el exterior con motivo de la Fiesta Nacional Ministerio de Defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

12:00h.- Zaragoza.- PILAR'26.- La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, asiste al acto de subida de la Virgen del Pilar, que se celebrará el 11 de octubre, junto al arzobispo Carlos Escribano. Plaza del Pilar.

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Barcelona.- CINE SITGES.- Las películas 'Gummy' y 'Las hijas' se presentan en un festival internacional de cine de Sitges en el que el premiado Peter Jackson mantendrá un encuentro con seguidores de cine fantástico. Audiori Melià Sitges. (Texto)

11:00h.- Zaragoza.- TOROS PROTESTA.- Activistas antitaurinos se concentra para exigir el fin del dinero público a los toros. Plaza del Pilar.

11:30h.- San Sebastián.- MARATÓN MÚSICA.- Celebración del Musikaren Eguna, un maratón de música con una veintena de grupos y artistas vascos entre ellos de Zeatikez, Belako y Ane Lukin. Tabakalera.

13:00h.- Madrid.- HISPANIDAD 2026.- Concierto de Marta Sánchez. Plaza de España. (Foto)

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- FESTIVAL CLOWNBARET.- La compañía Clownbaret presenta el preestreno de "Julieta & Julieta" en la jornada de clausura del XX Festival Internacional Clownbaret en Santa Cruz de Tenerife, con otras tres funciones de humor y teatro gestual. Plaza del Príncipe.

17:30h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera y Román. Plaza de las Ventas. (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- MARIA DEL MAR BONET.- La cantante Maria del Mar Bonet vuelve a cantar en la sala Olympia de París cincuenta años después del concierto que ofreció el 27 de abril de 1975 junto a Ovidi Montllor y Toti soler. Olympia de París. (Texto)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA JAZZ.- Concierto del trío que lidera el pianista estadounidense Fred Hersch, 17 veces nominado a los Premios Grammy, en el Festival Jazz Otoño.

20:00h.- Palma.- JORNADAS LITERARIAS.- Segunda edición de las Jornadas Literarias Cuir. Plaza Quadrado.

20:00h.- La Laguna (Tenerife).- HUMOR FESTIVAL.- El humorista David Puerto presenta "Bien", un espectáculo de improvisación e interacción con el público, dentro del Festival de Humor Reíslas. Paraninfo de la Universidad de La Laguna.

EFE

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