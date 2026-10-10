Pontón reivindica al BNG como "garantía" para que Feijóo siga en el "banquillo" y huye de "discursos derrotistas"

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado este sábado a su formación como la "garantía" para mantener al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el "banquillo" y ha llamado a huir de "discursos del miedo" y "derrotistas" de cara a las elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.

"Vamos a dar la batalla e ir a por todas, sin ponernos límites", ha asegurado la líder nacionalista este sábado durante la celebración del Consello Nacional de su formación, el primero celebrado tras la llamada a las urnas. De cara a ellas, ha anunciado que realizarán un "trabajo intenso en las calles", "hablando con todo el mundo".

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De este modo, Pontón ha fijado como reto "ganar peso político en el Estado" y transmitirle a la ciudadanía que es "clave" que Galicia tenga "más fuerza" y "más voz" en Madrid. "Si queremos que Galicia gane peso político y que esa fuerza se traduzca en una vida mejor, solo hay una alternativa: darle más votos al BNG", ha aseverado.

Al hilo, ha defendido ser la "garantía" para que el PP siga "donde está", en referencia a su posición como oposición. "Aquí sabemos muy bien quién es Feijóo y cómo sus políticas arrasan con todo", ha proseguido, acusando al PP de trabajar para sus "empresas amigas" y con los "especuladores que hacen negocio con la vivienda".

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Asimismo, ha recordado que entre 2015 y 2022 entregó 15 viviendas de alquiler social. También ha asegurado que Rueda ha entregado 98 de las 1.800 prometidas para 2026. "Este el PP que en Galicia ha provocado la mayor crisis de la vivienda de la historia", ha añadido Pontón, que ha indicado que en los últimos años se han producido hasta 6.600 desahucios.

"Estamos ante el PP más ultra e más antigallego, que trabaja para hacer negocio con la salud, con la vejez, con la vivienda y con todo lo que necesitamos para tener una vida digna. Los gallegos saben que enfrente de este PP aquí está el BNG", ha insistido.

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CRÍTICAS AL PSOE Y PRESENCIA EN EL CONGRESO

También ha cargado contra el PSOE, que, en sus palabras, "solo hace cuando el BNG le hace hacer". Esto lo ha utilizado para ensalzar el trabajo realizado por su diputado, Néstor Rego, y su senadora, Carme da Silva: "Han conseguido más para Galicia que todos los demás al servicio de las fuerzas estatales". Además, ha reprochado al Gobierno unos decretos de vivienda "poco ambiciosos" y no haber derogado ni la ley mordaza ni la reforma laboral del PP.

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En una última reflexión, ha llamado a no "comprar" discursos "del miedo" o "derrotistas" y a "ir a por todas". "La historia van a escribirla los gallegos y las gallegas el 29N con su voto, y estoy absolutamente convencida de que lo van a hacer a favor de sus vidas y de Galicia", ha trasladado.