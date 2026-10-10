Matarazzo sobre el Dépor: "Es un club histórico y con una gran inversión"

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San Sebastián, 10 oct (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha asegurado este sábado en la previa de la visita al Deportivo de A Coruña que su equipo llega "preparado" tras el parón internacional, y ha remarcado que el objetivo prioritario del vestuario en este momento es "sumar puntos y mejorar el rendimiento" antes de mirar a las plazas europeas.

Cuestionado por su rival, el Deportivo de A Coruña, Matarazzo elogió la plantilla y el arranque competitivo del conjunto gallego y restó trascendencia a la posible baja de l gabonés Pierre-Emerick Aubameyang en el cuadro gallego.

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"El Dépor no es un equipo cualquiera, es un club histórico que ha hecho una gran inversión en el mercado. Solo ha perdido un partido, ante el Sevilla por 1-0, y viene de empatar frente al Villarreal y en la última jornada al Betis. Es un gran equipo, bien entrenado y con una idea clara. Esperamos variaciones tácticamente más allá de quién juegue, como en todos los partidos", advirtió.

Además, valoró las dos semanas de parón: "Tres semanas sin competición oficial es mucho tiempo. Tener dos semanas de parón tiene cosas positivas y negativas. Hemos tenido un partido ante el Athletic y esta semana ya hemos trabajado con la mente puesta en el choque. Los internacionales han vuelto sanos y mi sensación es que estamos preparados", analizó.

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Matarazzo repasó el parte de bajas y novedades de la convocatoria, así como confirmó la ausencia por lesión de Aramburu, la fiebre de Marchal y la recuperación de Héctor Fort. "Desafortunadamente Aramburu tuvo unas molestias en el sóleo en el segundo entrenamiento de la semana. Esperamos que se recupere pronto porque es una baja importante. Héctor ha completado la sesión hoy y es una opción, mientras que Marchal no está disponible tras haber pasado la semana con fiebre", detalló.

Respecto a las alternativas en la parcela ofensiva, el técnico estadounidense valoró el crecimiento y convocatoria del delantero canterano Gorka Carrera, que entra en la pugna por un puesto. "Gorka tiene grandes cualidades. Cuando está dentro del área y tiene una opción de finalizar, está preparado y es ambicioso. Lo hemos visto en el filial y en los entrenamientos con nosotros. Confiamos en él y es una opción más para comenzar el partido", afirmó.

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Además, rebajó la presión clasificatoria en este tramo inicial del curso. "Estar cerca de Europa no es nuestro objetivo ahora mismo. Es el momento de conseguir puntos y mejorar nuestro rendimiento sobre el campo para mostrar en el futuro en qué momento estamos realmente", concluyó. EFE

pbl/jap