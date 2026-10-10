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Más de 800 jugadores de 17 países participan en el Mundial de dominó en Salou (Tarragona)

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Salou (Tarragona), 10 oct (EFE).- Un total de 816 jugadores de 17 países participan en el vigésimo segundo Mundial de dominó, que se celebra este fin de semana en Salou (Tarragona), en una abarrotada pista del pabellón Ponent donde se han instalado las mesas de juego.

Las delegaciones española y americana son las más numerosas, con representantes de Puerto Rico, Chile, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos o México. También hay europeos de Portugal, Países Bajos, Georgia o Rusia, mientras que Irán y Egipto representan a Asia y África.

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"En este campeonato hay hombres y mujeres de todas las edades y clases sociales. La más veterana tiene 87 años. Además, hay personas con discapacidad psíquica y física, como un jugador invidente", ha explicado el presidente de la Federación Internacional de Dominó, Manuel Oquendo.

El campeonato se divide en tres categorías -individual, por equipos y parejas mixtas- y las partidas se disputan simultáneamente, supervisadas por árbitros repartidos por la sala.

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Los participantes y sus acompañantes se alojan en hoteles de Salou. "Es una gran alegría ver Salou convertido en un punto de encuentro de jugadores de tantos lugares del mundo", ha señalado el alcalde de la ciudad, Pere Granados, que ve en este evento una manera de atraer turismo fuera de la temporada alta de verano.

Paralelamente al torneo, hay programadas visitas a Tarragona, Montblanc, el monasterio de Poblet y Barcelona.

La Federación Internacional de Dominó, organizadora del evento junto con las federaciones española y catalana y la asociación de Tarragona, celebró el jueves un congreso en el que decidió que la sede del Mundial en 2027 sea la República de Abjasia.

Este campeonato se celebra anualmente. La pasada edición tuvo lugar en Puerto Rico, donde Salou fue designada para albergar la edición de 2026. EFE

dpj/fl/ros

(Foto) (Vídeo)

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