Jódar, satisfecho con su "buen trabajo" tras debutar con victoria en Shanghái

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Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El español Rafa Jódar se mostró satisfecho con el "buen trabajo" tras su victoria en su debut en el Másters 1000 de Shanghái, en el que tuvo que remontar en su duelo de segunda ronda ante el argentino Thiago Agustín Tirante (4-6, 6-2, 6-3).

"No he empezado muy bien, o él ha empezado mejor que yo. (...) Había que seguir luchando y dejarse todo en la pista. Eso es lo que he heho al final. Creo que hoy he hecho un buen trabajo", indicó el madrileño en declaraciones a los medios tras el partido.

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El prometedor tenista afirmó que, al estar exento en primera ronda, su duelo era "difícil" por ser contra un jugador que ya venía rodado del primer encuentro.

"Ahora vendrá otro partido muy duro, como todos. Al final estamos en tercera ronda de un Másters 1000, ningún partido va a ser fácil", agregó.

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Preguntado por la carga del calendario, Jódar aseguró que, al tratarse de su primera temporada completa, no quiere perderse torneos: "Esto es nuevo para mí. Tengo que ir descubriéndolos y, en la segunda temporada, ya podré seleccionar qué campeonatos disputar".

Acerca de la posibilidad de contar con Juan Carlos Ferrero como entrenador -el extenista y antiguo preparador de Carlos Alcaraz aseguró que no se cerraba esa puerta-, Jódar eludió el asunto y prefirió centrarse en su próximo duelo y en los próximos dos torneos, que podrían ser tres si es seleccionado para la Copa Davis, torneo este último para el que se confesó "muy motivado". EFE

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