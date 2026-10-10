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Jódar remonta ante el argentino Tirante en su debut en el Másters de Shanghái

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Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El español Rafa Jódar, actual número 13 del ranking mundial, se vio obligado a remontar hoy (4-6, 6-2 y 6-3) ante el argentino Thiago Agustín Tirante en su debut en el Másters 1.000 de Shanghái, al que accedió directamente en segunda ronda.

El partido empezó cuesta arriba para el madrileño: Tirante, sereno y mejor plantado, logró romper su primer turno de saque. Y Jódar sufría mucho para contrarrestar los inapelables servicios del platense.

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El prometedor tenista español hizo un ademán de resistir el salvar hasta tres bolas de 'break' en el quinto juego, pasando de un posible 4-1 a un 3-2, pero Tirante seguía a lo suyo, feliz por la efectividad de su saque, que arrancó múltiples aplausos por parte del público.

Pero en el segundo set la historia cambió por completo: Jódar consiguió, por fin, imponerse en el segundo turno de su rival, y parecía sentirse más cómodo sobre la pista, animándose a subir a la red cada vez más y sumando golpes ganadores para forzar la manga de desempate.

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Esa fase definitiva arrancaría como la primera manga, con Jódar dando la oportunidad a Tirante de romperle su primer turno de saque, solo que esta vez el madrileño sí logró resolver la papeleta. Hasta seis bolas tuvo que salvar a lo largo de ese tercer set, en cuyo octavo juego se anotó la rotura que le pondría en bandeja la victoria final, culminada en unas dos horas.

Este fue el primer encuentro entre el español, de 20 años, y el argentino, de 25 años y situado en el puesto 54 de la clasificación global, y tuvo lugar en una plaza, la de Qizhong, en la que ambos se estrenan además este año.

El próximo duelo le deparará a Jódar un enfrentamiento contra el checo Jiri Lehecka, que se deshizo (6-3, 3-6 y 6-3) del portugués Nuno Borges, el cual había sido verdugo en primera ronda de otro argentino, Facundo Díaz Acosta. EFE

(foto)

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