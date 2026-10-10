Espana agencias

Izan Guevara suma su quinta 'pole' y un nuevo récord absoluto

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha sumado su quinta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord absoluto del Gran Premio de Indonesia de Moto2 en la clasificación oficial disputada en el circuito de Mandalika.

PUBLICIDAD

Guevara consiguió un mejor tiempo de 1:31.963 y fue el único piloto de Moto2 que rodó en ese segundo, con el que batió el récord que por la mañana había protagonizado el hispano colombiano David Alonso (Kalex), de 1:32.187.

El líder del Mundial, el español Manuel González (Kalex), saldrá desde una retrasada décima posición.

El neerlandés Collin Veijer (Kalex) fue la referencia en la primera clasificación con un 1:32.674 en su segunda vuelta, 41 milésimas de segundo más rápido que el español José Antonio Rueda (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2025, por delante de su compatriota Adrián Huertas (Kalex), a 49 milésimas del líder, y el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), a 89 milésimas.

PUBLICIDAD

Veijer volvió a rebajar el mejor tiempo en su sexto giro, en el que rodó en 1:32.325, que nadie pudo batir, concluyendo tras su estela José Antonio Rueda, el japonés Taiyo Furusato (Kalex) y el estadounidense Joe Roberts, que igualó el registro de Luca Lunetta, pero pasó el americano por su mejor segunda vuelta a la segunda clasificación.

Hasta tres pilotos se vieron sancionados durante los entrenamientos de Moto2. El belga Barry tendrá que salir último por rodar excesivamente despacio por tercera vez; el español Arón Canet, por el mismo motivo tendrá que perder nueve posiciones en la formación de salida; y el también español Alonso López por no respetar las banderas amarillas en pista tendrá que ceder seis posiciones en la salida.

En el primer 'time attack' fue el español Alex Escrig (Forward) el más rápido de todos los pilotos de Moto2, con un tiempo de 1:32.225, siendo su compatriota Iván Ortolá (Kalex) quien más se acercó, a 120 milésimas de segundo (1:32.345), con Izan Guevara cuarto y Manuel González octavo.

No paró ahí la trayectoria de Alex Escrig, quien una vuelta más tarde volvió a 'arañar' milésimas de segundo a su tiempo para rodar en 1:32.159, que ya era nuevo récord absoluto, al batir el registro matinal del hispano colombiano David Alonso (Kalex), que había rodado en 1:32.187.

Un nuevo paso por los talleres y fue Izan Guevara quien comenzó a marcar parciales de vuelta rápida para encaramarse a la primera posición con 1:31.963, nuevo récord absoluto, mientras que el líder de Moto2 pasaba por problemas y caía a la décima posición.

Tras Guevara y Escrig se situaron David Alonso, que completó la primera línea, con su compañero de equipo Daniel Holgado tras él y junto a Daniel Muñoz e Iván Ortolá, que serán la segunda línea de salida.

La tercera línea la ocuparán Joe Roberts, Collin Veijer y Tony Arbolino, con Manuel González, Alonso López y Filip Salac en la cuarta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los partidos afirman que su propuesta se centrará en los derechos de los vascos y los catalanes, la ampliación de las coberturas sociales y la oposición al “bloque reaccionario”

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Un castigo divino, una desviación moral y un signo de cobardía en la guerra: cómo ha cambiado nuestra visión de los trastornos mentales en la historia

Desde exorcismos hasta los actuales psicofármacos, el tratamiento de las enfermedades mentales ha sufrido profundas transformaciones a lo largo de la historia

Un castigo divino, una desviación moral y un signo de cobardía en la guerra: cómo ha cambiado nuestra visión de los trastornos mentales en la historia

Embalses España 10 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España 10 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

El coronel Alfredo Rodríguez explica a ‘Infobae’ que Rusia ha aumentado sus ataques híbridos para buscar cuál es el límite hasta el que puede llevar a la OTAN

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

Así se reparten los presupuestos de las Casas Reales europeas: de los 150 millones de euros para Carlos III a los 8,4 de los Borbones

Las rentas del patrimonio privado, los costes de seguridad y la gestión de cada país marcan la verdadera brecha entre las dinastías

Así se reparten los presupuestos de las Casas Reales europeas: de los 150 millones de euros para Carlos III a los 8,4 de los Borbones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

Feijóo ante su segunda, mejor y última oportunidad: Sánchez está en la lona a 50 días para las elecciones, pero hay un riesgo en su relación con Vox

El túnel submarino de 6 km con islas flotantes que busca unir Sicilia con la península italiana con menor impacto ambiental

¿Gabriel Rufián, al Frente Amplio? Ada Colau le pide que use “su liderazgo” para unir a la izquierda antes de las elecciones del 29-N

ECONOMÍA

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

DEPORTES

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid