Guijarro se alegra por su gol, pero cree que el equipo pudo haber presionado mejor

Washington, 10 oct (EFE).- La centrocampista del FC Barcelona, Patri Guijarro se mostró este sábado contenta con su gol desde fuera del área que puso por delante a España frente a Estados Unidos a los 3 minutos de partido, pero consideró que la selección pudo haber presionado más para sufrir menos ante las campeonas olímpicas, pese al triunfo final por 0-2.
"Empezar con ventaja, con gol, prácticamente al empezar el partido siempre es algo bueno. Siempre me dicen que pruebe y mira, por suerte ha entrado", explicó la '12' española tras el partido jugado en el Audi Field de Washington.
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Con respecto a los minutos de claro dominio estadounidense, la mallorquina consideró que la presión alta, una de los señas de identidad de La Roja, no funcionó bien durante ciertos tramos.
"Creo que la presión no nos ha ayudado mucho, creo que nos podríamos haber ayudado más a robar balones un poco más en su campo. Creo que no hemos robado tanto en su campo y yo creo que eso nos hubiese favorecido un poco más", afirmó.
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"Ellas son muy buenas presionando hacia adelante, pero es verdad que cuando encontrábamos posesiones cercanas de paredes, de encontrar a nuestras mediapuntas detrás de sus medios, creo que ahí es cuando conseguíamos un poco más la posesión", dijo.
"Es verdad que vengo esta temporada jugando de lateral. Pero bueno, al final toda mi vida ha sido extremo", dijo por su parte Eva Navarro, autora del segundo gol a los 14 minutos.
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La madridista explicó que la seleccionadora Sonia Bermúdez le pidió que partiera hoy como extremo derecho en el once inicial y le dijo que "encarase y centrase" y que no dudara en disparar si tenía oportunidad.
"La verdad que cuando Salma me ha puesto el pase, sabía que era un pase increíble. Y la verdad que he entrado ahí sola, he podido rematar de primera y que entrara por toda la escuadra", manifestó. EFE
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(foto)
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