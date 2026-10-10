Giráldez: "El Elche tiene una línea muy clara durante años de lo que quieren ser"

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Vigo, 10 oct (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, destacó este sábado la “continuidad” que el argentino Martín Anselmi le ha dado al “muy buen trabajo” de Eder Sarabia y su compatriota Sebastián Beccacece en el Elche.

“Es un equipo que tiene una muy buena herencia de una manera de jugar, de mostrarse, de ser atrevidos, cambiando permanentemente estructuras. En ese aspecto le da continuidad Anselmi a un muy buen trabajo de años anteriores, tanto de Eder como de Becca. El Elche tiene una línea muy clara durante años de lo que quieren ser”, destacó en rueda deprensa.

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No obstante, el técnico gallego considera que Anselmi le ha dado “su toque” a muchas situaciones más a nivel defensivo, “de posicionamiento, de variabilidad defensiva”.

“Con Eder quizás estaban más acostumbrados a situaciones de hombre a hombre, de pares y luego situaciones de cambio de dibujo que es algo de herencia y que (Anselmi) adapta mucho en función del partido. Tenemos que estar muy abiertos en ese sentido, vienen jugando de 4, empezaron de 3, creo que lo modifican durante fases del juego”, señaló.

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En este sentido, auguró “un partido muy táctico, muy rico” en el que necesitarán tener “muy claro” lo que requiere el partido en cada momento para “imponerse” al Elche desde lo táctico.

El técnico celeste avanzó que la lesión del internacional sueco Carl Starfelt le impide valorar a Yoel Lago como una alternativa para el centro del campo porque se quedarían “muy justitos en la posición de central del medio”, pero tiene otras “soluciones” como jugar con un único pivote y dos jugadores más ofensivos por dentro.

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“Creo que tenemos tres muy buenos mediocentros y en perfecto estado tras la recuperación de Aleix -Febas- y muy buenos entrenamientos de Burcio con el equipo, además de que Ilaix -Moriba- fue el primero en incorporarse de vuelta de la selección”, recordó. EFE

dmg/jap