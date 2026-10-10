Elche y Celta, a consolidar su recuperación con una nueva victoria

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Elche (Alicante)/Vigo, 10 oct (EFE).- Elche y Celta de Vigo se enfrentan este domingo en el Martínez Valero (14.00 horas) con el objetivo de dar continuidad a su dinámica ganadora tras lograr ambos su primera victoria en la jornada previa al parón de selecciones.

En zona aún de descenso, el equipo ilicitano llega reforzado tras su victoria ante el Espanyol y busca su primer triunfo como local ante un Celta que permanece invicto a domicilio y que se sacudió las dudas del inicio del curso con una goleada ante el Racing.

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El Elche ha preparado el compromiso ante el Celta con una concentración y la disputa de dos amistosos durante el paréntesis, con el objetivo de acelerar la adaptación al grupo de los últimos fichajes.

El técnico argentino Martín Anselmi no podrá contar con su compatriota Fede Redondo, sancionado tras su expulsión ante el Espanyol, ni con Yago de Santiago, que afronta la fase final de la recuperación de su lesión de rodilla.

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Buba Sangaré ya está recuperado de sus problemas físicos, mientras que Lucas Cepeda es duda, ya que apenas ha completado un par de sesiones con sus compañeros tras participar con Chile en la ventana FIFA.

Anselmi se verá obligado a introducir cambios en defensa. Pedro Bigas se perfila como el recambio de Redondo en el eje de la zaga, aunque el argentino Kevin Lomónaco también podría tener la oportunidad de debutar.

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En ataque, se esperan pocos cambios ante el buen rendimiento ofrecido en las últimas jornadas por Lemar, Germán Valera y Fer Niño, máximo realizador del Elche con cinco tantos.

El encuentro estará marcado por el regreso de dos jugadores que ofrecieron un gran rendimiento en el club, como Álvaro Núñez y Aleix Febas, uno de los futbolistas más valorados por los seguidores ilicitanos en los últimos años.

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En el Celta, destaca el regreso de Aleix Febas al Martínez Valero, donde lideró al Elche de Eder Sarabia hasta que este verano recaló en Balaídos.

Por ello, el técnico celeste, Claudio Giráldez, no ha dado muchas pistas sobre cómo arrancará su equipo ante el carrusel de partidos que le llevará a disputar nueve en tan solo 29 días, y eso con las importantes bajas de Miguel Román, Carl Starfelt y, en menor medida, el extremo Jones El-Abdellaoui.

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Iago Aspas, ya recuperado de la lesión muscular sufrida ante el Málaga, y el uruguayo Sebastián Cáceres apuntan al banquillo. Su oportunidad, probablemente, llegue ante la Juventus el próximo jueves.

Giráldez podría sorprender con la titularidad del marroquí Couhaib Driouech, fichado del PSV Eindhoven.

- Alineaciones probables:

Elche: Dituro; Sangaré, Chust, Bigas o Lomónaco, Revivo; Villar, Morcillo; Tete Morente, Lemar, Germán Valera y Fer Niño.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Álvaro Núñez, Moriba, Febas, Carreira; Couhaib Driouech, Jutglá o Hugo Álvarez y Borja Iglesias.

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellano-manchego).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 14:00. EFE

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