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El Barça mide su consistencia ante el Valencia Basket en la reedición de la última final

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Barcelona, 10 oct (EFE).- El Barça recibe este domingo (19:00 CET) al vigente campeón, el Valencia Basket, en la reedición de la última final de la Liga Endesa, que será una prueba de máxima exigencia para medir su capacidad de reacción y la consistencia que le faltó en la derrota del viernes ante el Zalgiris Kaunas (81-88) en la Euroliga.

El parcial de 16-33 en el periodo definitivo condenó al conjunto azulgrana, que había controlado buena parte del encuentro y dispuso de diez puntos de ventaja a falta de diez minutos, pero que en el último cuarto perdió los nervios ante la reacción lituana, dejó de jugar como un equipo y bajó los brazos en defensa, siendo acribillado desde el perímetro.

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En un bloque todavía en fase de ensamblaje, tras un verano marcado por los cambios, la recuperación del pívot Josh Nebo y del ala-pívot Tosan Evbuomwan, que reaparecieron en el último compromiso, debe elevar el nivel físico del equipo y aportar mayor solidez a medida que ambos recuperen el ritmo competitivo.

Sin embargo, el conjunto azulgrana no podrá contar con el alero Justin Minaya ni con el pívot Yoan Makoundou, ambos lesionados, y tendrá la duda del base Umoja Gibson, que el viernes jugó limitado por una pequeña lesión sufrida en un entrenamiento previo y terminó tocado.

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Enfrente estará un Valencia Basket que, además de defender su condición de campeón de la Liga Endesa, ha comenzado la Euroliga a un nivel sobresaliente, con cuatro victorias en cuatro partidos (por el balance de 2-2 azulgrana), aunque en el campeonato ambos conjuntos comparten el mismo registro: una victoria y una derrota.

El cuadro catalán exhibió su potencial ofensivo en casa con la contundente victoria ante el Leyma Coruña (119-101), aunque llega a la cita tras caer a domicilio frente al UCAM Murcia (100-94) en el último duelo doméstico.

Asimismo, el Barça ya demostró hace menos de un mes, en las semifinales de la Supercopa Endesa, que puede competir de tú a tú con el conjunto valenciano, al que derrotó por un ajustado 87-86.

El factor pista puede jugar a favor de un Barça que afronta el segundo de sus cuatro encuentros consecutivos en el Palau Blaugrana, antes de recibir la semana que viene al Maccabi Tel Aviv y al vigente campeón continental, el Olympiacos.

Ante la exigencia del calendario, Sekulic deberá gestionar los esfuerzos, una circunstancia que podría abrir la puerta a jugadores con un papel secundario, como el base Juan Núñez o el alero uruguayo Agustín Ubal. EFE

avm/xsf/jap

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